  • BIST 109.100
  • Altın 375,819
  • Dolar 6,7964
  • Euro 7,7094
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Kiprianu: "Barikatlar açılmalıdır"

» »
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu barikatların yeniden açılması konusunu bir kez daha gündeme getirerek, hükümeti bu konuya yönelik çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı
Kiprianu: "Barikatlar açılmalıdır"

AKEL Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kiprianu barikatların kamu sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasıyla sadece Kıbrıslıtürk emekçilerin ve öğrencilerin işine ve okullarına gidebilmeleri için değil, aynı zamanda iki toplum arasında temasların yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yardımcı olacak ortamın yaratılması hedefiyle barikatların açılması gerektiği ifade etti. 

Kiprianu, Türkiye’nin giderek artan saldırganlığının da yarattığı endişeye değinerek, Türkiye’nin eylemlerinin ve söylemlerinin her tür meşruiyet sınırının dışında ve kabul edilemez olduğunu ve bu tutumlara kararlılıkla karşı koyulması gerektiğini de kaydetti. 

Türkiye’nin saldırganlığına ve artan tahriklerine karşı koymak için bütün bahanelerinin elinden alınması gerektiğini belirten Kiprianu, bunun da ancak Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü müzakerelerin yeniden başlamasıyla olacağını dile getirdi.

Kıbrıslıtürk toplumunda seçimlerin olacağı Ekim ayına kadarki süreçte gelişme olamayacağını anlayışla karşıladıklarını ifade eden Kiprianu, ancak bu dönemi hükümetin bir yandan toplumda doğru atmosferi oluşturmak ve diğer yandan da seçimlerin hemen ardından özlü müzakerelerin yeniden başlaması için zemini hazırlamak üzere değerlendirilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Kıbrıslıtürk toplumunun liderinin kim olacağının elbette ki büyük önem taşıdığına, son 3 yılda çok değerli zamanın kaybedildiğine dikkat çeken Kiprianu, maalesef Kıbrıs için yıkıcı olacak, iki devletli çözümü ileri götürmeyi hedefleyecek bir politikacının Kıbrıslıtürk toplumunun liderliğine gelmesi tehlikesi olduğuna işaret etti. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dolayısıyla hükümetin doğru önkoşulları yaratma ve Ekim ayından sonra özlü müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatifler üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSO: “Özel sektör finansmanı konularında acilen harekete geçilmeli”09 Haziran 2020 Salı 16:03
  • Piyango Talihlisi İkramiyesini Teslim Aldı09 Haziran 2020 Salı 16:02
  • KITSAB, Başbakan’la sağlanan uzlaşı sonucu eylemini sonlandırdı09 Haziran 2020 Salı 16:01
  • Ad-Hoc Komite Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüştü09 Haziran 2020 Salı 16:01
  • Ulaştırma Bakanı Atakan Girne Batı Çevre Yolu 1. Etap çalışmalarını denetledi09 Haziran 2020 Salı 15:59
  • Hızal: “Bilim Kurulu toplantısında niye tutanak tutulmadı?”09 Haziran 2020 Salı 15:56
  • Yeniboğaziçi'nde yangın09 Haziran 2020 Salı 15:51
  • Kar-İş Eylemi Devam Ediyor… Eylemin Gidişatını Bakanlar Kurulu Kararları Belirleyecek09 Haziran 2020 Salı 15:47
  • Başbakan Ersin Tatar: Turizm sektörü için ciddi katkılar olacak09 Haziran 2020 Salı 15:41
  • Tarifeli uçuşların ne zaman başlayacağı belli değil09 Haziran 2020 Salı 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti