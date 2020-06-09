Kiprianu: "Barikatlar açılmalıdır"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu barikatların yeniden açılması konusunu bir kez daha gündeme getirerek, hükümeti bu konuya yönelik çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı

AKEL Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kiprianu barikatların kamu sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasıyla sadece Kıbrıslıtürk emekçilerin ve öğrencilerin işine ve okullarına gidebilmeleri için değil, aynı zamanda iki toplum arasında temasların yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yardımcı olacak ortamın yaratılması hedefiyle barikatların açılması gerektiği ifade etti.

Kiprianu, Türkiye’nin giderek artan saldırganlığının da yarattığı endişeye değinerek, Türkiye’nin eylemlerinin ve söylemlerinin her tür meşruiyet sınırının dışında ve kabul edilemez olduğunu ve bu tutumlara kararlılıkla karşı koyulması gerektiğini de kaydetti.

Türkiye’nin saldırganlığına ve artan tahriklerine karşı koymak için bütün bahanelerinin elinden alınması gerektiğini belirten Kiprianu, bunun da ancak Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü müzakerelerin yeniden başlamasıyla olacağını dile getirdi.

Kıbrıslıtürk toplumunda seçimlerin olacağı Ekim ayına kadarki süreçte gelişme olamayacağını anlayışla karşıladıklarını ifade eden Kiprianu, ancak bu dönemi hükümetin bir yandan toplumda doğru atmosferi oluşturmak ve diğer yandan da seçimlerin hemen ardından özlü müzakerelerin yeniden başlaması için zemini hazırlamak üzere değerlendirilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Kıbrıslıtürk toplumunun liderinin kim olacağının elbette ki büyük önem taşıdığına, son 3 yılda çok değerli zamanın kaybedildiğine dikkat çeken Kiprianu, maalesef Kıbrıs için yıkıcı olacak, iki devletli çözümü ileri götürmeyi hedefleyecek bir politikacının Kıbrıslıtürk toplumunun liderliğine gelmesi tehlikesi olduğuna işaret etti. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dolayısıyla hükümetin doğru önkoşulları yaratma ve Ekim ayından sonra özlü müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatifler üstlenmesi gerektiğini vurguladı.