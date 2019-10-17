Kiprianu “Barış Kararı Hareketi”yle bir araya geldi

Fileleftheros gazetesi, Kiprianu’nun beraberindeki bazı partililerle birlikte dün bahse konu hareketin üyeleriyle bir araya geldiğini ve görüşmede Kıbrıs sorununun mevcut aşamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu yazdı.



Açıklamasında özetle, Kıbrıs sorununun çok kritik ve belirleyici bir dönemeçte bulunduğunu dile getiren Kiprianu “üstlenecekleri inisiyatiflerle, Türk tarafını, üzerinde hem fikir olunan çerçeveye dayanacak olan bir anlaşmaya varmalarına izin verecek şekilde görüş belirtmesi konusunda sıkıştırmayı ve zorlamayı başaramamaları halinde, o zaman durumların Kıbrıs ve Kıbrıs halkı açısından oldukça olumsuz bir şekilde gelişeceğini” iddia etti.

Konuşmasında hareketin kurulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Kiprianu, bunu “vatani sorumluluk inisiyatifi” olarak da tanımladı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye harekâtı konusundaki açıklamasına gösterilen tepkiler ve Kıbrıs sorunuyla ilgili üçlü görüşmeyle alakalı bir soruya yanıtında ise Kiprianu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarına tepki gösterenlerin “iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüyle her daim hem fikir olmayanlar olduğunu” iddia etti.



Özlü müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaliyle ilgili olarak Kıbrıs Rum toplumunda duyulan benzer sesler gibi, Kıbrıs Türk toplumunda duyulan bu seslerin de yeni bir şey olmadığını ileri süren Kiprianu, “Akıncı’nın söylediklerini söylemek için cesaret gerektiğini, bunun bütün Kıbrıslı Türklerin aynı olmadığını doğruladığını” ekledi.