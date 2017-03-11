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Kiprianu Belçika Büyükelçisi ile görüştü

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Kiprianu Belçika Büyükelçisi ile görüştü
Belçika’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Luc Liebaut, Kıbrıs sorununun çözümü için altın fırsatın devam ettiğini söyledi.

Politis gazetesinin haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile dün görüşen Liebaut, tüm AB ülkelerinin, liderlerin müzakere masasına dönmesini beklediğini kaydetti.

Gazete, Kiprianu’nun Liebaut’u, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamaya dair bilgilendirdiğini belirtirken, Liebaut’a, AKEL’in Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabalara odaklanmaya devam ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda, özlü diyaloga her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.

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