Kiprianu: Bizim İçin Kıbrıs Sorununun Çözümü Her Şeyden ve Herkesten Önce Gelir

Belçika’nın Kıbrıs Büyükelçisi’ni AKEL Merkez Komitesi bürolarında ağırlamaktanözel bir memnuniyet duydum.

Kiprianu: Bizim için Kıbrıs sorununun çözümü her şeyden ve herkesten önce gelir

AKEL M.K. Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Belçika Büyükelçisi’yle Yaptığı Görüşme Sonrası Açıklaması

Belçika’nın Kıbrıs Büyükelçisi’ni AKEL Merkez Komitesi bürolarında ağırlamaktanözel bir memnuniyet duydum. Kendisi Atina’da görevli olmasına rağmen sık sık temaslarda bulunduğumuzu ve Kıbrıs sorununa büyük bir ilgi gösterdiğini söylemeliyim. Görüşmemizde, Sn. Akıncı’nın diyaloğa gitmeme kararının ardından Kıbrıs sorunu müzakerelerinde ortaya çıkan durum ve müzakerelerde tıkanıklığın aşılması parti olarak yapmış olduğumuz çabalar hakkında kendisine bilgi verme fırsatı bulduk.

Herkesin, müzakerelerin yeniden başlaması için ön koşulların nasıl oluşturulacağına odaklanması gerektiğini tekrarlamaktan yorulmayacağım. AKEL olarak bu çabaya devam edeceğiz, çünkü müzakerelerin devam etmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Eğer müzakerelerin devamını sağlarsak, mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varabilme hedefiyleözlü müzakerelerin gerçekleşebilmesi için katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

AKEL olarak Kıbrıs sorununun çözümü çabasına odaklandığımıza dair kendisini temin ettiğim Belçika Büyükelçisi dostumuza yapmış olduğumuz görüşmeden dolayı teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Soru: Mega TV’ye vermiş olduğunuz röportajda AKEL’in kimsenin baskısı altında hareket etmeyeceğini söylediniz. Seçimler hakkında resmi olarak diyaloğa başladınız mı yoksa gelişmeleri belli bir mesafeden mi takip ediyorsunuz?

Andros Kiprianu:Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bir tartışma yaptık ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri bekleyip daha sonra bu konuyu gündeme almamız gerektiği konusunda anlaştık. Bu konuyla ilgili parti içi diyaloğun Paskalya tatilinden sonra başlayacağını ve haftalarca sürecek bir sürecin gerekeceğini söyleyebilirim. Çünkü nihai kararlarımızı almadan önce parti tabanımıza giderek, tabanın görüşlerini alacağız.

Bahsettiğiniz röportaja gelince, şunları söylemek istiyorum:Eğer kimileri AKEL’i herhangi bir diyalogdan dışlayıp, bu şekilde, ikinci tura geçebileceklerini düşünüyorlarsa, onların ikinci tura geçmesinin mümkün olmayacağını söylüyorum; AKEL’i, kendilerini desteklemeye sürükleyeceklerini umuyorlarsa kendi kendilerini kandırıyorlar. Bunu netleştirmek istiyorum.

Soru: Merkez siyasi yelpazeden bahsettiğinizi düşünüyorum?

Andros Kiprianu:Bu şekilde düşünen herkesi kastediyorum. AKEL’i cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası ikinci turu için çantada keklik görenler ciddi hata yapıyorlar. Şimdiden bunu kesin bir açıklığa kavuşturmak istiyorum, AKEL’e saygı duyan güçlere AKEL de saygı duyacaktır. AKEL’e saygı göstermeyene, AKEL de saygı göstermeyecektir.

Soru: Geciktiğiniz için kimilerinin kuyrukçusu haline gelmeyecek misiniz?

Andros Kiprianu:AKEL kimsenin kuyrukçusu olmaz. Bildiğiniz gibi, bizim için en önde gelen mesele Kıbrıs sorununun çözümüdür. Bu, herkesten ve her şeyden önce gelir. Bence, bazı çevreler ve güçler acele ediyorlarve seçim kampanyasının niceliğinden ziyade,niteliğinin önemli olduğu görüşündeyim.

Soru: Sizin adaylığınız masada mı?

Andros Kiprianu:Konu hakkında henüz konuşmaya dahi başlamadık. Neden masada bazı adaylıklar olmalı? Basında yazılanları gördüğümde şaşırdığımı söylemeliyim. AKEL olarak bu konuda henüz tartışmamış olmamıza rağmen, neden bunlar yazılıyor? Bu olanların şaşırtıcı olduğunu söylemeliyim...

10 Mart 2017

AKEL Basın Bürosu