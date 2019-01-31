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Kiprianu: "Çavuşoğlu'nun söylemleri Anastasiadis'in işini kolaylaştırıyor"

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AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, özel bir radyoya yaptığı açıklamada, “TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun söylemlerini kabul edemeyeceklerini, bu söylemlerin bölünmeye yol açtığını” söyledi.
Kiprianu: "Çavuşoğlu'nun söylemleri Anastasiadis'in işini kolaylaştırıyor"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Astra Radyosu’na yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun artık açıkça dillendirdiği “iki devletli çözümün kabul edilemez olduğunu” ve “Rum lider Anastasiadis’in de beyanları ve hareketleriyle Türkiye’nin Kıbrıs sorununda tezlerini ilerletmesinde işini kolaylaştırdığını” söyledi.

Anastasiadis’in desentralizasyonla neyi kastettiğini hala daha netleştirmemiş olmadığına da işaret eden Andros Kiprianu, Anastasiadis, izlediği taktikle tarihe “taksimin Cumhurbaşkanı” olarak geçeceği uyarısını tekrarladı.

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