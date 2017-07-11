Kiprianu: Çözümden daha da uzaklaşıldı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştü.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştüğünü, bir saati aşan görüşmede Crans Montana zirvesi ve sonrasındaki gelişmelerin ele alındığını yazdılar.

Habere göre Kiprianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Crans Montana zirvesinin ardından Kıbrıs sorununda işlerin daha da zor olduğunu, zirvede sorunu çözmek bir yanda çözümden daha da uzaklaşıldığını iddia etti.

Çipras’la görüşmesinde zirvede yaşanan gelişmeler ve sonrasında atılması gereken adımların ele alındığını vurgulayan Kiprianu, olumsuz gelişmelerin engellenmesi konusunda Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın destekçisi olacağını sözlerine ekledi.