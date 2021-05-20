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Kiprianu: Erdoğan’ın son açıklamaları kışkırtıcı ve endişe verici

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Kıbrıs’ın sıcak bir yaz geçireceği yönündeki bu kışkırtıcı açıklamalara uluslararası toplumdan tepki gösterilmemesinin ya da tepkilerin ılımlı olmasının da endişe verici olduğunu söyledi.
Kiprianu: Erdoğan’ın son açıklamaları kışkırtıcı ve endişe verici

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarının çok kışkırtıcı olmasının yanı sıra çok endişe verici olduğunu ve Kıbrıs’ın sıcak bir yaz geçireceği yönündeki bu kışkırtıcı açıklamalara uluslararası toplumdan tepki gösterilmemesinin ya da tepkilerin ılımlı olmasının da endişe verici olduğunu söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarının çok kışkırtıcı olmasının yanı sıra çok endişe verici olduğunu ve Kıbrıs’ın sıcak bir yaz geçireceği yönündeki bu kışkırtıcı açıklamalara uluslararası toplumdan tepki gösterilmemesinin ya da tepkilerin ılımlı olmasının da endişe verici olduğunu söyledi.

Kiprianu Cumhurbaşkanı Anastasiadis’e çağrıda bulunarak, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye’nin kabul edilemez talepler öne sürdüğü için suçlanmasının başka bir şey olduğunu ve özlü müzakerelerin yeniden başlamasının koşullarının yaratılması için inisiyatifler üstlenilmesinin başka bir şey olduğunu dile getirdi.

Sadece Türkiye’yi suçlamanın müzakerelere dönüşü sağlamadığını ve ciddi inisiyatifler üstlenilmesinin gerektiğini herkesin anlaması gerektiğinin altını çizen Kiprianu, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılması hedefiyle Kıbrıs sorunun üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçevede çözümü için özlü müzakerelerin yeniden başlamasının kendi çıkarına da olacağına Türk tarafını ikna etmek için ciddi adımlar atılması gerektiğini ifade etti. AKEL Genel Sekreteri, inisiyatifler üstlenilmesi dediğinde kesinlikle Kıbrıs sorununun çözüm ilkelerinde geri adımlar atılmasını kastetmediğini, geçen Aralık ayında AKEL’in Sn. Anastasiadis’e sunduğu öneri temelinde taktik konularda esneklikten bahsettiğini kaydetti.

Andros Kiprianu Cumhurbaşkanı Anastasiadis’i bunca gecikmeden sonra dahi durumun ciddiyetini anlamaya ve müzakerelerin yeniden başlamasının ön koşullarını yaratacak veya Türkiye’nin uzlaşmaz tutumunu tamamen gözler önüne serecek tüm inisiyatifleri üstlenmeye çağırdı.

AKEL’in Aralık ayı başında Sn. Anastasiadis’e sunduğu önerinin güncel ve doğru olmaya devam ettiğini vurgulayan Kiprianu, Cumhurbaşkanını bu öneriyi ciddi bir şekilde incelemeye çağırdı.

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