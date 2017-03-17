 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.265
  • Altın 142,675
  • Dolar 3,6062
  • Euro 3,8852
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail savaş uçağı düşürüldü!

Kiprianu görüşmelerin yeniden başlaması için çağrıda bulundu

»
Kiprianu görüşmelerin yeniden başlaması için çağrıda bulundu
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, görüşmelerin yeniden başlaması çağrısında bulunarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i de bu yönde girişimde bulunmaya davet etti.

Haravgi gazetesine göre Kiprianu, kendisinin çağrıları üzerine Anastasiadis’in, diyaloğun yeniden başlamasına hazır olduğuna dair yaptığı açıklamaları yorumladı.

Kiprianu, Anastasiadis’in ya söylenenleri duymadığını, ya da anlamadığını belirterek, krizin ilk başından itibaren hedefin herhangi bir lidere sorunluluk yükleme olmadığını ifade etti.

Krizin başlangıcından itibaren AKEL’in görüşmelerden çekildiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Kiprianu, aynı zamanda sorumluluklardan bağımsız olarak müzakerelerin yeniden başlamasının yolunun bulunması gerektiğini dile getirdiğini belirtti.

Anastasiadis’in muhalefetteyken  Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’a çözüme ulaşma önkoşulları yaratmak için inisiyatifler üstlenme cesaretinin olmadığı yönünde eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Kiprianu, Anastasiadis’ten inisiyatifler üstlenmesi ve Hristofyas’a yaptığı eleştirileri pratikle uygulamasını istediklerini ifade etti.

Kiprianu “Bu nedenle Anastasiadis AKEL’i eleştirmek yerine, ona, müzakerelerin yeniden başlamasının yolunun bulunmasına yönelik çabasından ötürü teşekkür etmesi gerekirdi” sözlerini de kullandı.

Bir soru üzerine Anastasiadis’in krizi yatıştıracak şekilde davranmadığı eleştirisinde bulunan Kiprianu, hatta açıklamaları, çelişkileri ve ileri geri hareketleriyle ateşe körükle gittiğini kaydetti.

Kiprianu, Anastasiadis’i eleştirdiği tek noktanın, krizi yatıştıracak şekilde davranmak yerine muhalefetteyken Hristofyas’a yapmasını tavsiye ettiklerinden çok farklı şekilde davranması olduğunu söyledi.

RUM SÖZCÜ HRİSTODULİDİS’TEN YANIT

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kiprianu’ya yanıt olarak yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, aynı fikirde olmasa da her türlü görüşe saygı duyduğundan, herhangi bir siyasi güçle karşılıklı kavgaya girme niyetinin olmadığını belirtti.

Herhangi bir tez dile getirilirken gerek gerçek koşulların, gerekse Kıbrıs Türk tarafı ve bilhassa Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini savunan Hristodulidis, ayrıca Anastasiadis’in, AKEL’in Kıbrıs sorununun çözümüyle adanın yeniden birleşmesi ve ileri sürdükleri “işgalin” sona ermesi yönündeki olumlu katkılarını görmezden gelmediğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kasulidis Duncan ile biraraya geldi17 Mart 2017 Cuma 12:01
  • Eıde’nin Brüksel ziyareti Güney’i hareketlendirdi17 Mart 2017 Cuma 12:00
  • Maraş için öncelik istendi17 Mart 2017 Cuma 11:59
  • Siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurularında artış17 Mart 2017 Cuma 11:59
  • AKEL’den DİSİ’nin yasa önerisine şartlı destek17 Mart 2017 Cuma 11:58
  • Güney Kıbrıs'ta 2016'da 1,6 milyon kuş "yemek" için avlandı17 Mart 2017 Cuma 09:27
  • Eıde Brüksel’e “4 özgürlük için lobi yapmaya gidiyor”16 Mart 2017 Perşembe 12:12
  • DİSİ’nin değişiklik önerisi komite gündeminde16 Mart 2017 Perşembe 12:11
  • Güney Kıbrıs en fazla çöp üreten AB ülkeleri sıralamasında birinci16 Mart 2017 Perşembe 12:09
  • “Türkiye müdahale hakkı gibi özel imtiyazlar isteyemeyeceğini anlamalı”16 Mart 2017 Perşembe 12:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti