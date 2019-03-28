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Kiprianu: “Kamu borcu şu an 22 milyar euro’nun üzerinde”

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Güney Kıbrıs’ta kamu borcunun şu anda 22 milyar Euro’nun üzerinde olduğunu söyledi.
Kiprianu: “Kamu borcu şu an 22 milyar euro’nun üzerinde”

Haravgi’nin haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 2017’den 2018’e kadar yüzde 15 artan kamu borcunun şu anda 22 milyar Euro’nun üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “gençliğin geleceğinin ipotek altına alındığından” şikayetçi oldu. 

Kiprianu, mevcut hükümetin ekonomik icraatlarını eleştirdiği dünkü açıklamasında, bölgesel ve uluslararası ittifak çalışmalarından da “gerek ABD’nin gerek NATO’nun ileri karakolu rolüne talipsek vay halimize” diyerek endişe belirtti. 

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