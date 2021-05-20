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Kiprianu, Kıbrıs sorununda inisiyatifler üstlenmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununda inisiyatifler üstlenmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.
Kiprianu, Kıbrıs sorununda inisiyatifler üstlenmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununda inisiyatifler üstlenmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümünün sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması olasılıklarını artıracak inisiyatifleri üstlenmesi için Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

Kiprianu, açıklamalarını, Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’le görüşmesinden sonra yaptı.

Kiprianu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs sorununa yönelik açıklamalarının, “kışkırtıcı olmanın dışında endişe verici” olduğunu iddia etti.

Kiprianu endişe verici olan noktanın ayrıca, uluslararası toplumun ılımlı ve var olmayan tepkisi olduğunu savunu ve “Kıbrıs’ın sıcak bir yaz geçireceğini” söyledi.

Kiprianu açıklamasında, sadece Türkiye’yi suçlamakla müzakerelere dönüşü sağlayamayacaklarını, üzerinde uzlaşmaya varılan çerçeve üzerinde özlü müzakerelere yeniden başlamasının Türkiye’nin de faydasına olduğu yönünde ikna edilmesi için ciddi inisiyatiflerin üstlenilmesi gerektiğini ifade etti.

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