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Kiprianu: “Kıbrıs sorununda seçim öncesi propaganda maksatlı hareket etmiyoruz”

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Kiprianu: “Kıbrıs sorununda seçim öncesi propaganda maksatlı hareket etmiyoruz”
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununda seçim öncesi propaganda maksatlı hareket etmediklerini söyledi.

Simerini gazetesine röportaj veren Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü inisiyatifler almamakla eleştirirken, Rum Meclisi’nde alınan 1950 plebisitinin okullarda kutlanması kararıyla ilgili, Meclis’teki çoğunluğun yanlış icraatta bulunduğundan bahsetti.

Bu icraatların, AKEL’i, DİSİ’nin değişiklik önerisine destek vermek zorunda bıraktığını belirten Kiprianu, bu desteğin, Türk tarafının argümanlarını ortadan kaldırmak ve müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koymak hedefiyle verildiğini vurguladı.

Anastasiadis’in New York temaslarıyla ilgili hiçbir bilgileri olmadığından ve Anastasiadis ile son haftalarda hiçbir görüşme yapmadıklarından yakınan Kiprianu, Anastasiadis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili serbest müzakere önerdiklerini ifade etti.

Habere göre Kiprianu, güvenlik konusunda yalnızca iki taraf arasında yürütülen müzakerelerle sonuç alınamayacağını ve garantör güçler, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ve AB ile birlikte görüşmek gerektiğini söyledi.

Merkez partilerin seçimde ortak aday çıkaramayacağını da ifade eden Kiprianu, partilerden birinin federasyonla, diğerinin iki bölgelilikle sorunu olduğunu; birinin diğerine yalan söylediğini ve bazı durumlarda da kamuoyuna yalan beyanatlarda bulunulduğunu; bu nedenle de ortak aday çıkarmalarının mümkün olmadığına inandığını kaydetti.

Habere göre Kiprianu, AKEL’in çözüme karşı çıkacak bir adayı hiçbir durumda desteklemeyeceğini de vurguladı.

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