Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümünün, Rum halkı için hayati önem taşıyor

KEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümünün, Rum halkı için hayati önem taşıdığını ifade etti.

KEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümünün, Rum halkı için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Alithia gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, geçtiğimiz Cumartesi günü Atina’da SYRİZA ve Avrupa Birleşik Solu –İskandinav Yeşil Sol (GUE/NGL) Grubu’nun düzenlediği “AB’nin Geleceği: Sıkıntılar ve Gelecek İle İlgili İlerici Alternatifler”in konulu etkinlikte bir konuşma yaptı.

Kiprianu, buradaki konuşmasında, en kısa zamanda anlaşma sağlanması amacıyla Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinin, ülkenin adalete erişmesi ve halkın kurtulması için tek yol olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, mevcut aşamada kritik olduğunu kaydeden Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümünün, halk için ölüm kalım meselesi olduğunu belirtti.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi durumunda Kıbrıslı Rumların, aynı vatan içerisinde, binlerce asker ve kolonizasyon tehdidiyle “yasa dışı bir oluşumla” birlikte yaşamak zorunda kalacağını savundu.

KΟCİAS KIBRIS SORUNUNDA TARİHİN AKIŞINI BOZMAYI BAŞARDIK

Alithia gazetesine göre, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, onore edildiği Pire Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Bölümü’ndeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Crans Montana’da müzakere etmekle, Kıbrıs sorununda tarihin akışını bozmayı başardıklarını belirtti.

Kocias, ΒΜ Genel Sekreteri tarafından da benimsenen üç ana unsurla olumlu bir gündem ortaya koyduklarını söyledi.

Kocias bunları, “yarı sömürgecilik niteliklerini muhafaza etmesi mümkün olmayan, AB ve BM üyesi bir ülkenin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin normalliğinin(düzenliliğinin) tanınması; Kıbrıs’taki müdahale ve müdahalelere olanak tanıyan garantiler statüsünün kaldırılması; İttifak Anlaşması’nın kaldırılması ve bunun yerine dostluk ve güvenlik anlaşmasının konması” şeklinde sıraladı.