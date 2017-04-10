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Kiprianu: Kıbrıs'taki barışı hiçbir şey durduramaz

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Kiprianu: Kıbrıs'taki barışı hiçbir şey durduramaz
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in öldürülmesinin 52’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde çeşitli mesajlar gönderdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun anma etkinliğinde yapmış olduğu konuşmaya ve etkinliğe ilişkin habere yer verdi.

Anma etkinlikleri, Kostas Mişaulis’in Güney Lefkoşa’daki mezarı başındaki törenle başladı. Daha sonra gençler, Güney Lefkoşa’ya bağlı Perahoryo köyünden başlayıp, Dali Halk Örgütleri binası önünde sona eren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Anma etkinlikleri, Dali’deki Kıbrıs Türk Mezarlığı’ndaki Kavazoğlu’nun mezarına çelenk konmasıyla sona erdi.

Habere göre, Kavazoğlu ve Mişaulis’in anılması etkinliğinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek ve AKEL Dali Sekreteri Pampos Eksadaktilos etkinlikte birer konuşma yaptı.

Etkinliğe, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas, AKEL üyeleri, milletvekilleri, Rum Vatandaşlık İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, DİSİ yetkilisi Haralambos Stavridis, parti temsilcileri, örgütler ve Kıbrıslı Türkler de katıldı.

KİPRİANU

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki barışı, hiçbir şeyin, durdurmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Andros Kiprianu, belirli kişilerin, gururla sunduğu meşhur strateji değişikliğini ve gerilimi hayretle izlediklerini belirtti. Kiprianu, “Strateji değişikliğinin yapılmasından söz ediyorlar. Değiştirelim de nasıl yapacağız bunu söylemiyorlar. İki bölgeli, iki toplumlu federasyonu mu terk edelim?” şeklinde konuştu.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun “işgal, istila ve yasa dışı kolonizasyon” sorunu olduğu konusunda herkesin hem fikir olduğunu ancak esas konunun, sürecin nasıl ileriye gidileceği olduğunu belirtti.

Rum Meclisi’nde Cuma günü yaşanan olaylara da değinen Kiprianu, kendileri için  “hain” ifadesinin ilk kez kullanılmadığını, demokrasi ve bağımsızlığı savundukları 1974 yılında da kendilerine “hain” söylendiğini hatırlattı.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümü için yeniden başlayacak çabanın, nihai hedefe odaklanması gerektiğini ifade etti.

Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümünün, iki toplumun, birleşik ve bağımsız bir vatanda işbirliği yapıp, birlikte yaşayacağını garanti altına alması gerektiğini belirtti.

Politis gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, etkinlik sonrasında, gazetecilere yönelik yaptığı açıklamada ise, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili özlü konularda özlü müzakerenin yapılması gerektiğini ifade etti.

Sürecin, Cenevre’den önce bloke olduğunu ifade eden Kiprianu, Türkiye’deki referandumun ardından bir gelişme bekleyip beklemediği yönündeki soru üzerine ise, gelişmeler olacaksa, bunun önümüzdeki dönemde olması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, referandumun önemli bir istasyon olduğunu, bununla birlikte Kıbrıs sorununda ne olacağını belirleyecek olgu olmadığını söyledi.

FELEK

Haravgi gazetesine göre, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek ise konuşmasında, amacın, siyasi eşitlik temelinde tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimlikle, iki kesimli, iki toplumlu federal birleşik bir Kıbrıs olmaya devam ettiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin ve ortak bir vatanın inşa edilmesinin, müzakerelerden geçtiğini çok iyi bildiklerini söyleyen Felek, müzakerelerde özlü sonuçlar alınması için Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlarla birlikte seslerini yükseltmesinden de söz etti.

LİLLİKAS’IN ETKİNLİKTE YER ALMASI

Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde, Rum Vatandaşlık İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ınn etkinlikte yer almasına dikkat çekti.

Gazete, Lillikas’ın, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun konuşma yaptığı sırada AKEL üyelerinin yanında kürsüde yer aldığına da dikkati çekti. Bu durumun, Lillikas’ın başkanlık seçimlerinde AKEL’in desteğini alıp almayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdiği kaydedildi.

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