Kiprianu: “Kimileri Kıbrıs sorununu büyük zararlar verecek taktiklerle oynayabilecekleri bir oyun olarak görüyorlar”

AKEL'in eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu ASTRA radyosuna yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda durumun son derece endişe verici olduğunu ve kimilerinin Kıbrıs sorununu Kıbrıs'a ve Kıbrıs halkına büyük zararlar verecek taktiklerle oynayabilecekleri bir oyun olarak gördüklerini belirtti.

Kiprianu, Kıbrıs sorununda varılan durum konusunda Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in sorumluluklarının çok büyük olduğunun altını çizdi. Nikos Anastasiadis'in deneyimli bir politikacı ve kıvrak zekalı bir kişi olduğuna da işaret eden Kiprianu, bu tür hareketlerinin nereye vardığının farkında olup olmadığını merak ettiğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'nın bu hareketleri bilinçli olarak yaptığı değerlendirmesinde bulunan Andros Kiprianu, durumun ve gidişatın çok tehlikeli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in 1960 Anayasası'na dönüş için yaptığı son hamlenin de Türkiye'nin iki devletli çözüm hedefine hizmet etmekten başka bir sonucunun olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis'i hamaset edebiyatı yapmakla suçlayan Kiprianu, Cumhurbaşkanı’nın bir yandan vetoları ve iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini söylerken, diğer yandan da çok güçlü vetoların olduğu 1960 Anayasası'na dönüşten bahsetmesine işaret etti.

AKEL'in eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünden uzak fikirlerle flört ettiğini de vurgulayarak, sergilediği tutum ve hareketlerle Türkiye'nin hedefi yönünde ilerlemesini kolaylaştırdığını söyledi.