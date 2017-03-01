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Kiprianu Mogherını ile görüştü

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Kiprianu Mogherını ile görüştü
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’den, müzakerelerin içerisinde bulunduğu çıkmazın sona ermesi için daha aktif şekilde müdahil olmasını istediği bildirildi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’den, müzakerelerin içerisinde bulunduğu çıkmazın sona ermesi için daha aktif şekilde müdahil olmasını istediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kiprianu’nun dün Mogherini ile görüştüğünü ve Mogherini’ye, Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki tezlerini açıkladığını, bununla birlikte müzakerelerin yeniden başlaması için, sürece olumlu yönde katkıda bulunmasını istediğini yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Mogherini’nin, Kiprianu’nun bu talebine olumlu yanıt verdiğini ve her iki toplum lideriyle görüşme niyetinde olduğunu; ayrıca müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik inisiyatif üstleneceğini belirttiğini kaydetti.

Habere göre Mogherini, 8 Mart’taki zirve toplantısı çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ve Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile görüşme fırsatı elde edeceğini; bunun yanı sıra Kıbrıs Türk liderliğiyle de temasta bulunmaya çalışacağını söyledi.

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