Kiprianu Rum Meclisi içindeki ve dışındaki olayları şikayet edecek

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, kendisine yönelik yapılan sözlü saldırıları Rum Başsavcılığı ve Meclis Başkanı’na şikayet edecek.

Politis gazetesi: “Sözlü Nefret Başsavcıya Gidiyor – Andros Sözlü Nefreti Teşvikle İlgili Yasa’nın Uygulanmasını İstiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün Rum Meclisi’ndeki oylama ve özellikle meclisten çıkışında bazı protestocuların kendisine yönelik sözlü saldırılarını Rum Başsavcısı ve Meclis Başkanı’na şikayet edeceğini yazdı.

Gazete, Kiprianu’nun pazartesi günü Rum Başsavcı Kostas Kliridis ve Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’e mektup göndereceğini ve dünkü meclis oturumu öncesinde, oturum sırasında ve meclis binasından ayrılırken dışarıdaki bazı protestocular tarafından uğradığı sözlü hakaretler çerçevesinde, sözlü nefret, ırkçılık ve fanatikliği teşvik edenlere ilişkin yasanın uygulanmasını talep edeceğini belirtti.

AKEL liderliğinin, söz konusu yasa tasarısı sebebiyle dün gerçekleştirilen oylama öncesindeki dönemde DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve diğer bazı küçük partilerin yetkililerinin açıklamalarıyla kışkırtıcılık yaptıkları ve dün mecliste yaşanan olaylara da sebebiyet verdikleri görüşünde olduğunu yazan gazete, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun dün akşam konuya ilişin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Stefanu, Rum Meclisi’nin içinde ve dışında gerçekleşen olayların rastlantısal olmadığını, bazı parti başkanları ve yetkililerinin haftalardır yaptıkları açıklamalarda güttükleri fanatizm ve nefret söylemleriyle halkı ve siyasileri “vatansever olan ve olmayan, hain olan ve mücadele eden, Akıncı ve Türklerin hizmetkarları olanlar” şeklinde bölmelerinin sonucu olduğunu vurguladı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gazete haberinin devamında, Rum polisinin, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dünkü oylama sonrasında meclis çıkışında bazı protestocular tarafından maruz kaldığı sözlü saldırılara ilişkin inceleme başlattığını yazdı.

Habere göre Rum polisi, kamuya açık alanda küfür suçu işlendiği gerekçesiyle olaya ilişkin televizyon yayınlarının bantlarını incelemeye alırken, Kiprianu’ya da ifade vermeye çağırdı.

Kiprianı’nun bu çağrıya olumlu yanıt vererek ifade vermeye gideceğini belirten gazete, Rum Meclisi korumasının dün Kiprianu’ya kalabalığın önünden geçmemesi uyarsında bulunduğunu ancak Kiprianu’nun “tavşan gibi oradan oraya kaçmayacağım” ifadesini kullanarak yolunu değiştirmediğini aktardı.

Haravgi gazetesi ise, Kiprianu’ya meclis çıkışında sözlü saldırıda bulunanların “hain, Türk tohumu” gibi küfürler kullandıklarını aktardı.