 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.108
  • Altın 146,501
  • Dolar 3,6798
  • Euro 3,9150
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Kiprianu yabancı elçileri bilgilendirdi

»
Kiprianu yabancı elçileri bilgilendirdi
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcilerine, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak bilgi verdiği belirtildi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcilerine, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak bilgi verdiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Güney Lefkoşa’daki bir otelde, yabancı büyükelçilere ve diplomatik misyon temsilcilerine, AKEL’in Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerini aktardı.

Kiprianu, Türkiye’ye yönelik “nüfuzlarını” kullanmaları için de uluslararası toplumdan yardım istedi.

Kiprianu açıklamasında Güvenlik başlığına ilişkin anahtarın Ankara’da olduğunu savundu ve Akıncı ile Anastasiadis arasında hemen hemen iki yılda devam eden müzakerelere de ileriye dönük adımların atıldığını ancak temel konulardaki anlaşmazlıkların var olmaya devam ettiğini belirtti. 

En iyi sürecin, ilk önce Toprak konusu da dahil olmak üzere tüm iç boyutlarda anlaşma huzmesine yaklaşılması ve bunun akabinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin, iki toplumun, garantör ülkelerin, geriye kalan diğer Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile AB’nin katılımıyla Güvenlik konusunda uluslararası konferansın yapılması  şeklinde olduğunu inanmaya devam ettiklerini belirten Kiprianu, Güvenlik konusuna ilişkin olarak “bunun için ön hazırlık yapılması ve uluslararası konferansın tamamıyla en son aşamada gerçekleştirilmesi mümkün olabilirdi” şeklinde ifade de kullandı.

Kiprianu, iki liderin bu süreç konusunda uzlaşma sağladığı ve ortaya çıkacak olası sorunları hesaba kattığı bir durumda AKEL’in ciddi ve sorumlu bir parti olarak bunu destekleme kararı aldığını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türk tarafının gerilimi tırmandırdığı iddiası16 Şubat 2017 Perşembe 11:56
  • Kiprianu yabancı elçileri bilgilendirdi16 Şubat 2017 Perşembe 11:56
  • Rum siyasi partilerinden Akıncı’nın açıklamalarına tepki15 Şubat 2017 Çarşamba 11:14
  • Rum Adalet Bakanlığı’nın ödenek talebi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:13
  • Avrupa Konseyi komiteleri Güney Kıbrıs’ta15 Şubat 2017 Çarşamba 11:13
  • Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a hediye ettiği gemi teslim edildi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:12
  • "Hukuki çerçevede işbirliği gerekli olacak"15 Şubat 2017 Çarşamba 11:11
  • Kıbrıs'ın güneyinde garantilerle ilgili iki toplumlu etkinlik15 Şubat 2017 Çarşamba 10:54
  • Fotiu, Fransız Büyükelçi ile kayıplar konusunu görüştü15 Şubat 2017 Çarşamba 10:53
  • Rus Büyükelçi Osadchıy: “Moskova’nın Kıbrıs sorunundaki tezleri değişmedi”14 Şubat 2017 Salı 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti