 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.729
  • Altın 151,774
  • Dolar 3,6663
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Kiprianu’dan “aleni açıklama yapmayın” çağrısı

»
Kiprianu’dan “aleni açıklama yapmayın” çağrısı
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “güveni yeniden tesis etme yönünde çalışmaya ve aleni açıklamadan kaçınma” çağrısı yaptığı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “bu tür açıklamalardan kaçınmadığına” işaret etti.

Politis’in haberine göre, Kiprianu, “taraflar, özellikle Kıbrıs sorunundaki anlaşmazlıklarda anlaşma eksenine girerse, detaylar daha kolay halledilebilir. Ancak liderlerin sarsılmış güveni tesis etme yönünde çalışması lazım. Bunun yolu da, duygularıyla değil, ülkenin ve halkın çıkarlarına nasıl daha iyi hizmet edebilecekleri mantığıyla hareket etmeleridir.” dedi.

Paskalya yortusu nedeniyle yaptığı bir ziyarette konuşan Kiprianu, AKEL’in müzakere prosedürüne fikirler, öneriler ve olumlu yaklaşımla katkı koymak istediğini ancak ana sorumluluğun, müzakereleri ileri götürme yöntemi ve gücünü bulması gereken iki liderde olduğunu herkesin anlaması gerektiğine dikkat çekti. Kiprianu, “Çağrımız, şu veya bu şekilde prosedürde sorun yaratacak aleni açıklamalardan kaçınılmasıdır. Üzgünüm ama maalesef bundan kaçınılmıyor.” ifadesini kullandı.

Kiprianu, hakemlikle ilgili bir soruya karşılık, “Sırf insanları korkutmak için hiç yoktan kendi kendimize sorun çıkartıyoruz. Kendisinin de açıkça söylediği gibi, Sayın Eide böyle bir rol istemiyor. BM tarafından, sorunların aşılması için fikirler ortaya konulacak. Yeter ki herkes, bu fikirlerin ancak her iki toplum da kabul ederse kabul edileceğini anlasın” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kasulidis: “masadaki anlaşmazlıklar küçük ama önemli”13 Nisan 2017 Perşembe 11:33
  • Anastasiadis: "Kıbrıs sorununun çözümü tehdit ve şantajlarla mümkün değil"12 Nisan 2017 Çarşamba 14:44
  • Kıbrıslı Rumlar üç ayda KKTC konaklamalarına 1,5 milyon Euro harcadı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:24
  • Şilluris’in Kuveyt ziyareti tamamlandı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:23
  • Japonya’dan sismografi gemisi, araştırma yapmak için geliyor…12 Nisan 2017 Çarşamba 10:46
  • Nefret söylemi mektupları başsavcılıkta11 Nisan 2017 Salı 11:53
  • Lakkotripis Türk açıklamaları karşısında soğukkanlı durulması gerektiğini vurguladı11 Nisan 2017 Salı 10:18
  • Kiprianu: Kıbrıs'taki barışı hiçbir şey durduramaz10 Nisan 2017 Pazartesi 12:41
  • Rum iç cephesinde cuma’dan kalma yakıcı ortam sürüyor10 Nisan 2017 Pazartesi 12:36
  • Kiprianu: "Kıbrıs sorununu önümüzdeki iki ay içinde çözmemiz mümkün"09 Nisan 2017 Pazar 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti