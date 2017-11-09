Kiprianu’dan Anastasiadis’e: “Oldubittileri pekiştirdiğini anla”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Kıbrıs sorununa, “halkla iletişim yöntemleriyle ve halkın kulağını okşayacak sloganlarla aslında emrivakileri pekiştirmekte olduğunu anlamaya” çağırdı.

Kiprianu Rum yönetiminden de Derinya Kapısı’nın açılmasındaki “durağanlık” konusunda izahat istedi.

Haravgi’nin haberine göre Kiprianu, partisinin desteklemekte olduğu başkan adayı Stavros Malas için kampanya çalışması amacıyla dün “Mağusa bölgesini” ziyaret etti ve bu çerçevede Derinya barikatına da gitti.

Kiprianu Derinya-Mağusa yolunun Rum tarafındaki bölümünde çalışmalar yapılıyor olmasına karşın ara bölge içerisinde neredeyse hiçbir şey yapılmamış olduğunu belirterek, bu konuda Anastasiadis hükümetinden izahat istedi.

“Derinya Belediyesi”nin sorunlarının yıllandığını, çözüm bulunmadığını belirten Kiprianu, Anastasiadis’i, bölgedeki yerel yönetimlere karşı çifte standart uygulamakla suçladı.

Fileleftheros’a göre Kiprianu, Türk tarafının, Crans Montana başarısızlığından sonra “Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıracak emrivakileri sağlamlaştırmakta olduğunu” öne sürdü ve, Anastasiadis’i, uyguladığı halkla ilişkiler yöntemleri ve halkın kulağını okşayan sloganlarıyla aslında “bu emrivakileri sağlamlaştırdığını anlamaya” çağırdı.

Kiprianu, Rum tarafındaki başkanlık seçimlerinin ardından “Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için, BM Genel Sekreteri’nin belirlediği çerçevede, samimi bir inisiyatif alınması gerekir” dedi ve AKEL olarak, bir sonraki Rum Yönetimi Başkanı olacağını söylediği Malas ile görüşerek inisiyatif alacakları vaadinde bulundu.