 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.246
  • Altın 159,257
  • Dolar 3,8580
  • Euro 4,4871
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

Kiprianu’dan Anastasiadis’e: “Oldubittileri pekiştirdiğini anla”

»
Kiprianu’dan Anastasiadis’e: “Oldubittileri pekiştirdiğini anla”
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum  Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Kıbrıs sorununa, “halkla iletişim yöntemleriyle ve halkın kulağını okşayacak sloganlarla aslında emrivakileri pekiştirmekte olduğunu anlamaya” çağırdı.

Kiprianu Rum yönetiminden de Derinya Kapısı’nın açılmasındaki “durağanlık” konusunda izahat istedi.

Haravgi’nin haberine göre Kiprianu, partisinin desteklemekte olduğu başkan adayı Stavros Malas için kampanya çalışması amacıyla dün “Mağusa bölgesini” ziyaret etti ve bu çerçevede Derinya barikatına da gitti.

Kiprianu Derinya-Mağusa yolunun Rum tarafındaki bölümünde çalışmalar yapılıyor olmasına karşın ara bölge içerisinde neredeyse hiçbir şey yapılmamış olduğunu belirterek, bu konuda Anastasiadis hükümetinden izahat istedi.
“Derinya Belediyesi”nin sorunlarının yıllandığını, çözüm bulunmadığını belirten Kiprianu, Anastasiadis’i, bölgedeki yerel yönetimlere karşı çifte standart uygulamakla suçladı.

Fileleftheros’a göre Kiprianu, Türk tarafının, Crans Montana başarısızlığından sonra “Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıracak emrivakileri sağlamlaştırmakta olduğunu” öne sürdü ve, Anastasiadis’i, uyguladığı halkla ilişkiler yöntemleri ve halkın kulağını okşayan sloganlarıyla aslında “bu emrivakileri sağlamlaştırdığını anlamaya” çağırdı.

Kiprianu, Rum tarafındaki başkanlık seçimlerinin ardından “Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için, BM Genel Sekreteri’nin belirlediği çerçevede, samimi bir inisiyatif alınması gerekir” dedi ve AKEL olarak,  bir sonraki Rum Yönetimi Başkanı olacağını söylediği Malas ile görüşerek inisiyatif alacakları vaadinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Stefanu: “Papadopulos’un stratejisi izlenirse Türkiye çok mutlu olacak”05 Kasım 2017 Pazar 12:28
  • Anastasiadis: “Maraş’ın iadesi güven inşası için önemli”05 Kasım 2017 Pazar 12:20
  • Spehar: “Çözüm halktan gelsin”04 Kasım 2017 Cumartesi 12:50
  • AİHM’den Mısırlı hava korsanının ülkesine iadesine “fren”03 Kasım 2017 Cuma 12:40
  • Limasol’da bir Romen bankta ölü bulundu03 Kasım 2017 Cuma 12:38
  • Güney Kıbrıs'ın savunma bütçesi 352 milyon Euro03 Kasım 2017 Cuma 12:38
  • İnsan ticareti ve suistimali yapan işverenlere hapis cezası03 Kasım 2017 Cuma 11:30
  • Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesi dün yapıldı03 Kasım 2017 Cuma 10:57
  • Güney Kıbrıs’tan Lübnan ve Ürdün’e 36,5 milyon Euro’luk silah03 Kasım 2017 Cuma 10:29
  • Neofitu: “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız iki devleti unutsunlar”03 Kasım 2017 Cuma 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti