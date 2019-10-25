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Kiprianu’nun Atina temasları devam ediyor

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün SYRIZA Başkanı ve Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştüğü bildirildi.
Kiprianu’nun Atina temasları devam ediyor

Alithia gazetesi, Atina’da temaslarda bulunan Kiprianu’nun, Çipras ile dünkü görüşmesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı görüştüklerini yazdı.


Gazeteye göre, Kiprianu, Çipras ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerin bir an önce yeniden başlaması ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile kapalı Maraş’taki “kışkırtıcılığına” son vermesi yönünde ortak kanaate vardıklarını söyledi.


Haberde, Kiprianu ile Çipras’ın sürekli temas içerisinde olacakları ve görüş alışverişi yapmaya devam edecekleri konusunda anlaştıkları ifade edildi.

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