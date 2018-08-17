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Kira sözleşmelerinde kur sabitlendi

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Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararlar hükümet sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından açıklandı.
Kira sözleşmelerinde kur sabitlendi

Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararlar hükümet sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından açıklandı.

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken çıkıp basına bilgi veren Özersay, bugünkü toplantıda ekonomik tedbirlerin yanı sıra çeşitli yasa tasarılarının onaylandığını belirtti. Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı, TEKNOPark Yasa Tasarısı, AR-GE Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğini kaydetti.

Özersay, toplantıda ayrıca yol ihaleleriyle ilgili kamulaştırma kararı üretildiğini ve bilanço barışıyla ilgili yasal düzenleme yapıldığını belirtti.

Kudret Özersay, Başbakanlık bünyesinde Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına karar verildiğini kaydetti.

EKONOMİK TEDBİRLER

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında, kira sözleşmelerinde döviz kurunun sabitlenmesi, bunun karşılığında vergi indirimine gidilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, Sterlin 5.20, Euro 4.60, Dolar 3.80’e sabitlendi. Mal sahiplerinden alınan stopaj vergisinin ise yüzde 13’den yüzde 1’e düşürülecek.

1 Eylül ertesinde ev kira sözleşmesini TL cinsinden yapan mal sahiplerine uygulanacak stopaj yüzde 2 olacak, söz konusu sözleşmeler döviz üzerinden yapılırsa stopaj yüzde 15 üzerinden uygulanacak.

Alkollü içki ve sarma tütünle ilgili FİF uygulanacak. Alkollü içkiye litre başına 10 TL, sarma tütüne kilo başına 125 TL FİF alınacak. Casino ve bet ofislerde, 6 aylığına masa ve makine başına lisans harçlarına yüzde 20 artış yapılacak.

Ek mesailer bağlamında da düzenleme yapılacak. Bu düzenleme 31 Aralık 2018’ e kadar yürürlükte kalacak. Ek mesailer tüm kamu çalışanları için eşit hesaplanacak. Her bir çalışan, asgari ücretin saat başı tutarının 2 katı kadar ek mesai alabilecek. Normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu ek mesai 1’e 1,resmi tatillerde 1’e 1,5 verilecek. Bu da saat başı net olarak 22-23 TL’ye denk gelecek.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanacak arazilerin 4 bin doları altında olması halinde açıklanan döviz kurları geçerli olacak.

Tapu devir harçlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Tarım sektörüne verilen mazot desteğinin yüzde 4O’ı bugün akşam üzeri ödenecek.

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