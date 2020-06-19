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Kira yerine seks: Covid-19 sürecinde kiracılara yönelik cinsel taciz vakaları arttı

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Kira yerine seks: Covid-19 sürecinde kiracılara yönelik cinsel taciz vakaları arttı
Kira yerine seks: Covid-19 sürecinde kiracılara yönelik cinsel taciz vakaları arttı

Koronavirüs krizinin yol açtığı ekonomik güçlükler nedeniyle ev kirasını ödemekte zorlanan kiracılar, ev sahiplerinin artan "kira yerine seks" talebiyle karşı karşıya kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19 kısıtlamalarının uygulamaya konduğu mart ortalarından bu yana milyonlarca işsizlik başvurusu yapıldı.

ABD'lilerin yaklaşık üçte birinin nisan ayının ilk 5 gününde ev kirasını ödeyemediği bildirildi.

Ulusal Adil Konut İttifakı (NFHA) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, ABD'de Covid-19 krizi süresinde kiracılara yönelik cinsel taciz şikayetlerinde yüzde 13'lük bir artış görüldü.

NFHA internet sitesinde ev sahiplerinin cinsel tacizine maruz kalan kiracıların paylaşımına açık bir podcast projesi başlatıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, NFHA'e konuşan taciz mağduru bir kadın, ev sahibinin kendisini evinden çıkarmamak için onunla cinsel birliktelik yaşamasını istediğini anlattı. Kadın, "Eğer onunla seks yapmamış olsaydım, beni kapının önüne koyacaktı. Yalnız bir anne olarak başka şansım yoktu. Evimi kaybetmek istemedim" şeklinde konuştu.

Artan konut kiraları, "seks karşılığı kira" taleplerinin de son yıllarda artmasına neden oldu. Yardım kuruluşları, çevrim içi sitelerde seks karşılığı ücretsiz konaklamaya yönelik reklamların yer aldığını bildiriyor.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de 5 yılda 250 bin kadın ev sahiplerinin kira yerine seks talebiyle karşı karşıya kaldı.

NFHA'dan Morgan Williams, kiracıların küresel bir salgın durumunda evsiz kalmamak için zor kararlar vermek zorunda kaldığını belirtiyor. Williams, çoğu kadının evini kaybetme korkusu ya da yoksulluk gibi nedenlerden ev sahiplerini yetkililere bildirmediğini söylüyor.

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