Kira yüzünden ev arkadaşını bıçaklayıp ağır yaraladı

08.12.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da O.M.E. (E-29) ev arkadaşı Charles Chıjıoke AKANAMADU’yu kira ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde, tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ arka sırt kısmından ciddi şekilde yaraladı.
Olayda yaralanan Charles Chıjıoke AKANAMADU kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alınırken, zanlı O.M.E. tutuklandı.
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