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Kıraathaneye baskın yapan polis, kaçmak için kullanılan tünel buldu

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Yasağa rağmen açık tutulan ve polis baskınına uğrayan kıraathanlere bir yenisi daha eklendi. Konya’nın Selçuklu ilçesindeki kıraathaneye gidenlerin polisten kaçmak için çatıya çıkan bir tüneli kullandıkları ortaya çıktı.
Kıraathaneye baskın yapan polis, kaçmak için kullanılan tünel buldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi içerisindeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine hareket geçti.

Kıraathanedeki biri işyeri sahibi 10 kişi yakalandı. Bu kişilere İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi.

Ekipler, ayrıca, işletmeci ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya, oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu. Ceza kesilenlerden ikisi tünelde yakalandı.

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