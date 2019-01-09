Kiracı oldukları evi soyup soğana çevirdiler

23.12.2018 tarihinde, Girne'de Ay Sokak üzerinde bulunan bir dairede kiracı olarak bulunan T.K (K-25) ve H.G.K. (K-29), ev sahibine ait bir adet iki kişilik koltuk, bir adet yemek sandalyesi, üç adet kalın perde, bir adet tül perde, bir telefon masası, 12 kişilik çatal, bıçak, kaşık, fincan ve tabak seti, 1 adet şilte, 4 adet yastık, 3 adet yastık yüzü, 12 adet tek kişilik çarşaf, 2 kişilik yorgan, bir adet komodin ve bir adet mavi renk elektrik süpürgesini çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar 08.01.2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.