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Kiracıköy Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas: Piroi (Gaziler) geçidinin açılması da insani konudur

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Kiracıköy Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, “Piroi” (Gaziler) geçidinin, insani nedenlerle açılması gerektiğini vurguladı. Kareklas, Kıbrıs Türk tarafının Gaziler geçidinin açılması için iş birliği yapması ve bu konuda rıza göstermesi gerektiğini belirt
Kiracıköy Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas: Piroi (Gaziler) geçidinin açılması da insani konudur

“Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, “Piroi” (Gaziler) geçidinin, tıpkı Yiğitler-Pile köyleri arasına yapılacak çalışma gibi insani nedenlerle açılması gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kareklas, bu geçidin açılmamasının neredeyse 50 yıldır bölge sakinlerine birçok problem yaşattığını kaydederek, bugün 45-60 dakika süren Lefkoşa-Kiracıköy arasındaki mesafenin, Gaziler geçidinin açılmasıyla 8-10 dakikaya düşeceğine işaret etti.

Habere göre Kareklas, bölge sakinlerinin Lefkoşa’ya gidebilmek için hem çok daha fazla yakıt ve zaman harcadıklarını, hem de arabalarının yıprandığını belirterek, Kiracıköy’deki öğrencilerin Lefkoşa’da ev kiralamak zorunda kaldıklarını; halbuki evlerinde kalarak kısa süre içinde okullarına gidip gelme şansları olduğunu söyledi.

Kareklas, “Lurucina” (Akıncılar) köyünde ikamet edenler için de meselenin insani boyutu bulunduğunu; burada yaşayanların Lefkoşa Hastanesi'ne gitmeleri için gereken sürenin hayati önem teşkil ettiğini ve geçidin açılmasıyla, kısa sürede hastaneye erişilebileceğini ifade etti.

Habere göre Kareklas, tüm bu insani sebeplerden ötürü Kıbrıs Türk tarafının Gaziler geçidinin açılması için iş birliği yapması ve bu konuda rıza göstermesi gerektiğini belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Hükümet’e, Kıbrıslı Türk yetkililerin Pile ile ilgili açıklamalarından faydalanarak bu konuyu da yeniden gündeme taşıması çağrısında bulundu.

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