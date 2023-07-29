Kiracılar, 15 adet narenciye ağacı ve 1 adet ceviz ağacını kırdı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz Perşembe günü, Lefke'de, 42 yaşındaki H.Y. ve Ö.K. kirada bulundukları evden çıkmaları konusunda kendilerini uyaran ev sahibine ait narenciye bahçesinde bulunan 15 adet narenciye ve 1 adet ceviz fidanını orta yerlerinden kırıp kopartmak suretiyle ekili ve dikili ürünlere zarar verip hasara uğrattıkları tespit edildiği belirtildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.
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