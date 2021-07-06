Kiracılardan Topladığı Parayı Çaldı

Gazimağusa’da 2019 Ağustos-2020 Eylül ayları arasında K.Ç.’nin (E-46), bir şahsa ait olan apartmandaki kiracılardan tahsil ettiği toplam 24,850 TL parayı sahibine teslim etmeyerek, çaldığı belirlendi.
Söz konusu şahıs tutuklandı.
Gazimağusa’da 2019 Ağustos-2020 Eylül ayları arasında K.Ç.’nin (E-46), bir şahsa ait olan apartmandaki kiracılardan tahsil ettiği toplam 24,850 TL parayı sahibine teslim etmeyerek, çaldığı belirlendi.
Söz konusu şahıs tutuklandı.
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