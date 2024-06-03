Kiracısının elektrik panelini ve su sayacını kırdı!

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa’da kirası olan A.S.’nin kalmakta olduğu evin elektrik sigorta panelini ve su sayacının ahşap sopayla kırdığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde kiracısının elektrik paneliyle su sayacağını tamir etmesi halinde yine hasara uğratacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 24 Mayıs 2024 tarihinde de aynı suçtan dolayı tutuklanarak, teminata bağlandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde sayacı ve paneli kırarken ahşap sopa kullandığını itiraf etiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.