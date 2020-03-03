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Kıraç:Kanatlı basın camiamızın yanı sıra toplumuzda da yer etmiş önemli bir değer olarak asla unutulmayacak

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Dış Basın Birliği (DBB), Kıbrıs Türk medyasının sembol olmuş en değerli isimlerinden biri olan, Hüseyin Kanatlı’nın vefatının derin bir üzüntü ile karşılandığını bildirdi.
Kıraç:Kanatlı basın camiamızın yanı sıra toplumuzda da yer etmiş önemli bir değer olarak asla unutulmayacak

Dış Basın Birliği (DBB), Kıbrıs Türk medyasının sembol olmuş en değerli isimlerinden biri olan, Hüseyin Kanatlı’nın vefatının derin bir üzüntü ile karşılandığını bildirdi.

DBB Başkanı Tahir Olcay Kıraç yayınladığı mesajda;

‘Sayın Kanatlı, mesleğinde ülkemizde duayen olmuş, kendisinden sonra gelen birçok radyo ve televizyoncuya ışık olmuştur.Dürüst kişiliği, hayata her zaman olumlu bakan yapısı ve toplumunu çok seven karakteri ile sayın Kanatlı, tüm basın camiamızın yanısıra toplumuzda da yer etmiş önemli bir değer olarak asla unutulmayacaktır.
Tüm üyelerimiz adına kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı dileriz.’ dedi.

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