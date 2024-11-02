  • BIST 8885
  • Altın 3018.131
  • Dolar 34.3001
  • Euro 37.1624
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABüyük Av pazar günü başlıyor

Kiralar banka üzerinden ödenecek

» »
Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile kiracılar, kira ödemelerini sadece banka aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Uygulamaya uymayanlar cezalandırılacak
Kiralar banka üzerinden ödenecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında açıklamalarda bulundu.

Berova, Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Bu uygulamayla birlikte kiracılar, kira ödemelerini sadece banka aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Berova, uygulamaya uymayanların cezalandırılacağını belirtti. Yeni düzenlemenin amacının kira ödemelerinin şeffaf ve kayıtlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Berova, “Banka yoluyla ödeme yapmayan kiracılar ve bu ödemeleri kabul etmeyen mal sahipleri yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar” dedi.

Bu adımın hem kiracıları hem de mülk sahiplerini etkileyeceği ve kira piyasasında kayıt dışılığı azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Av yarın başlıyor02 Kasım 2024 Cumartesi 11:21
  • Başbakan Üstel, bir gece müşahede altında tutulacak01 Kasım 2024 Cuma 22:14
  • Geleneksel Bulgur Köftesi İçin PGI Tescil Çalışmaları01 Kasım 2024 Cuma 12:50
  • Haspolat’ta Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Rahatsızlık: E.B. Suçüstü Tutuklandı01 Kasım 2024 Cuma 11:49
  • İskele'de Resmi Belgeyi Sahtelemek, Tedavüle Sürmek, Sahte Davranışla Kayıt ve Kredi Temini01 Kasım 2024 Cuma 11:44
  • Pazar Günü, Metehan-Alayköy Çevre Yolunda Bisiklet Yarışı Gerçekleştiriliyor01 Kasım 2024 Cuma 11:42
  • Özdemir Berova: 2025’te hayat pahalılığı 2 kez ödenecek01 Kasım 2024 Cuma 11:25
  • Kurum bugün KKTC’ye gelecek01 Kasım 2024 Cuma 11:24
  • Bebek Arabasıyla Karşıya Geçen Yayaya Alkollü Sürücü Çarptı01 Kasım 2024 Cuma 11:23
  • " İsias davası son yayımlanan bilirkişi raporu ile cinayet davasına dönüştü!"31 Ekim 2024 Perşembe 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti