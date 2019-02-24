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Kiralarını karşılayamayan gençlerin başvurduğu üç yöntem

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İngiltere'de gençlerin yüzde 40'ı, yaşadıkları bölgelerdeki en ucuz evleri bile satın alamıyor.
Kiralarını karşılayamayan gençlerin başvurduğu üç yöntem

Aynı zamanda uygun koşullarda kiraya sahip ev bulmakta da zorlanıyorlar.

Bu yüzden kimisi radikal ve yaratıcı yöntemlere başvurmuş durumda.

Kamyonette bir hayat

24 yaşındaki Harriet Baggley, 25 yaşındaki sevgilisi Tom Offen ve oğulları Ruben, geçen yıl Nisan ayından beri 2008 model Volkswagen Transporter 4 model bir kamyoneti eve çevirmiş durumdalar.

Evlerinin yerini yani park ettikleri bölgeyi birkaç günde bir değiştiriyorlar. Haftada birkaç gece de bir akrabalarında kalarak çocuk bakımına yardımcı oluyorlar.

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Maddi olarak yaptıkları bu tercihin çok çekici olduklarını söyleseler de küçük bir yerde yaşamanın zorluklarını kabul ediyorlar.

Herkesin çok az bir kişisel alanının olması ve üst üste yaşamak zorunda kalmaları bunun en zor tarafı.

Arabanın vergisi ve sigortası vakitlice ödendikten sonra yasal olarak kamyonette yaşamalarında bir sıkıntı yok.

Ancak yerel yönetimlerin yarattığı sıkıntılar yüzünden geceleri kalabilecekleri yerler sınırlı.

İleride ise kerpiçten yapılmış bir evde yaşamayı hedefliyorlar.

Bir gemi konteynerinde yaşamak

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37 yaşındaki Aubrey Fry ve 34 yaşındaki eşi Clare, 130 metrekarelik bir gemi konteynerinde yaşamayı sadece kısa süreli bir çözüm olarak düşünmüştü.

Ancak üç yıl sonra burası uzun süreli evlerine döndü.

Londra'daki kiralardan sıkılınca Galler'deki Hay-on-Wye kasabasına taşınan çift, masraflarını az tutmak içn böyle sıradışı bir yönteme başvurmuş.

Böylece Liverpool şehrindeki bir şirketten dönüştürülmüş iki konteyner alıp Aubrey Fry'ın aile çiftliğinin bulunduğu araziye kurmuşlar.

Koyternerleri eve dönüştürmek için 30 bin sterlin harcadıklarını söylüyorlar.

Ancak şimdi yaşadıkları bu komforlu hayattan yeni bir eve taşınmak için ayrılacaklar.

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Clare dar bir alanda yaşamanın eğlenceli olduğunu söylüyor.

Şimdi çift bu konteyner evi satıp yeni apartmanlarına geçecek.

Yeni küçük bir ev inşa etmek

30 yaşındaki Tom Dutton bir sörfçü.

Bu yüzden hareket edebilen, farklı yerlere taşınabilen ve ucuz bir ev hayal ediyor.

Alternatif Teknoloji Merkezi'nde ders alarak küçük bir evin nasıl inşaat edileceğini öğreniyor.

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