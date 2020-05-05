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Kiralık Araç İşletmeleri Birliği, sektörün açılmasının bir anlamı olmadığını belirtti

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Kiralık Araç İşletmeleri Birliği, sektörün açılmasının bir anlamı olmadığını belirtti
Kiralık Araç İşletmeleri Birliği, sektörün açılmasının bir anlamı olmadığını belirtti

Kıbrıs Türk Kiralık Araç İşletmeleri Birliği, korona virüs salgınından dolayı sektördeki sorunlara işaret etti ve sektörün açılmasının bir anlamı olmadığını belirtti.

Birlik başkanı Yakup Serdaroğlu, kiralık araç sektörünün da açılan sektörler arasında olmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hükümet yetkililerine şu soruları yöneltti:

“Ülkemizde tam anlamı ile ulaşım başlamadan bu araçlarımızı kime ve nasıl kiralayacağız? Bir takım meslektaşlarımız işletmelerini havaalanı bünyesinde işletmektedirler. Hava alanımız devre dışı kalmışken nasıl çalışacağız? Bir kısım işletmelerimiz öğrenci turizmi adı altında araçlarını kiralamaktadır. Henüz bu konu ile ilgili önlem alınmamışken, nasıl araçlarımızı kiralama yoluna gidebiliriz? Ve tabii ki en önemlisi dış ülkelerden bu ülkeye gelip ülke ekonomisine ciddi şekilde katkı koyan turist yapısı mı var? Biz mi bilmiyoruz? Hangi kesimle iş yapmalıyız?”

İşletmelerini açmalarının bir anlamı olmadığını yineleyen Serdaroğlu, “Ülkenin ulaşım ağı açılana kadar kendimizi soyutlama kararındayız. Ayrıca bu dönem içerisinde kazancımız olmadığından dolayı devlete karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmeme kararı almış bulunmaktayız” dedi.

Birlik olarak işletmelerini ayakta tutabilmek maksadıyla ilgili makamlara sorunlarını aktardıklarını, ancak olumlu bir netice alamadıklarını kaydeden Serdaroğlu, kiralık araç alanında yaklaşık 300 firma ve 6 bin civarında araç bulunduğunu kaydetti.

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