  • BIST 1.474
  • Altın 445,837
  • Dolar 7,3598
  • Euro 9,0525
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Kiralık Aracın çarptığı 18 Aylık bebek yoğun bakıma alındı!

» »
Lefkoşa'da saat 11:30 civarlarında Atatürk caddesinde (Yenişehir Işıkları ile Merit Otel arasındaki yol) bir sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.
Kiralık Aracın çarptığı 18 Aylık bebek yoğun bakıma alındı!

Lefkoşa'da saat 11:30 civarlarında Atatürk caddesinde (Yenişehir Işıkları ile Merit Otel arasındaki yol) bir sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Anne ve çocuğuna çarpan aracın kiralık olduğu öğrenilirken, anne ve çocuğa o an yoldan geçen bir doktorun müdahale ettiği de öğrenildi.

Kaldırımda çocuğu ve çocuk arabası ile birlikte yürümekte olan anne ve çocuğu çarpma sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada, ZRK 694 plakalı otomobilin sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe, bebek arabasındaki 18 aylık Deniz Güçkal ile arabayı iten 40 yaşındaki Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı. 

Kazada yaralanan bebek ve Bayraktaroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 18 aylık Güçkal beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sürücü tutuklandı. 

18 Aylık Deniz Güçkal isimli bebeğin yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi geldi

Araç sürücüsü tutuklandı!

 

Lefkoşa'da korkutan kaza! Anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiralık Aracın çarptığı 18 Aylık bebek yoğun bakıma alındı!30 Aralık 2020 Çarşamba 16:02
  • 1500 TL destek kimlere ödendi? Ödemeyi kimler alamadı? İşte detaylar...30 Aralık 2020 Çarşamba 15:53
  • Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) resmi olarak kuruldu30 Aralık 2020 Çarşamba 15:49
  • Diner Yağ Sanayi-organik işletme sertifikası iptal edildi30 Aralık 2020 Çarşamba 15:47
  • Özçınar: “2021 yılı en güzel başlangıçları müjdelesin”30 Aralık 2020 Çarşamba 15:44
  • Eğitim Bakanı Amcaoğlu, Acar’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı30 Aralık 2020 Çarşamba 15:43
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.30 Aralık 2020 Çarşamba 15:41
  • İçişleri Bakanı Kutlu Evren Yeni Yıl Dolayısıyla Mesaj Yayımladı30 Aralık 2020 Çarşamba 15:40
  • Köyce Organik Çiftliği’ndeki Organik Yumurta Üretimi Yeniden Faaliyete Geçti30 Aralık 2020 Çarşamba 15:39
  • KTEZO:’’Umutlarımızın Elimizden Alınmasına Müsaade Etmeyeceğiz’’30 Aralık 2020 Çarşamba 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti