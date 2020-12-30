Kiralık Aracın çarptığı 18 Aylık bebek yoğun bakıma alındı!

Lefkoşa'da saat 11:30 civarlarında Atatürk caddesinde (Yenişehir Işıkları ile Merit Otel arasındaki yol) bir sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Lefkoşa'da saat 11:30 civarlarında Atatürk caddesinde (Yenişehir Işıkları ile Merit Otel arasındaki yol) bir sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Anne ve çocuğuna çarpan aracın kiralık olduğu öğrenilirken, anne ve çocuğa o an yoldan geçen bir doktorun müdahale ettiği de öğrenildi.

Kaldırımda çocuğu ve çocuk arabası ile birlikte yürümekte olan anne ve çocuğu çarpma sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada, ZRK 694 plakalı otomobilin sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe, bebek arabasındaki 18 aylık Deniz Güçkal ile arabayı iten 40 yaşındaki Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı.

Kazada yaralanan bebek ve Bayraktaroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 18 aylık Güçkal beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sürücü tutuklandı.

18 Aylık Deniz Güçkal isimli bebeğin yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi geldi

Araç sürücüsü tutuklandı!

Lefkoşa'da korkutan kaza! Anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı!