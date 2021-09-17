Kiralık Araçta Uyuşturucu Yakalandı!

16.09.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu K.A.(E-21)’nın kullanımında bulunan ve A.S.A.(E-22)’nın yolcu olarak bulunduğu kiralık araçta yapılan aramada yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde, K.A.’nın başka bir adreste bulunan kendi adına kayıtlı aracında yapılan aramda ise yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.