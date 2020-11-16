Kirayı zimmetine geçiren memur mahkemeye çıkarıldı

Eski Eserler Dairesi’nde görevli Pınar Narçin, kendisine daire adına getirilmiş olan 19 bin 500 TL tutarındaki kira ücretini, ilgili daireye yatırmayıp zimmetine geçirmekten 1 yıl hapis cezası aldı.

Eski Eserler Dairesi’nde görevli Pınar Narçin, kendisine daire adına getirilmiş olan 19 bin 500 TL tutarındaki kira ücretini, ilgili daireye yatırmayıp zimmetine geçirmekten 1 yıl hapis cezası aldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı. İnan, sanığın işlediği “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Umut İnan, kamu yararı gereği, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. İnan, sanığın sirkat ettiği meblağı yatırsa da faizinin ödenmemiş oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.