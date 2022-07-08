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Kiraz ve maydanozda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Gıda analizlerinde, bir kiraz iki de maydanoz numunesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Kiraz ve maydanozda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 1-7 Temmuz arasında yapılan gıda analizlerinde, bir kiraz iki de maydanoz numunesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, 1-7 Temmuz’da ithal ürünlerden alınan 39 yerli ürünlerden de alınan 15 numunede, Devlet Laboratuvarında analiz yapıldığını, çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirildiği belirtildi.

Selgün Tic. Ltd. tarafından ithal edilen kiraz, Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akçam’a ait maydanozdan alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ve söz konusu ürünlerin imha edildiği belirtildi.

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