  • BIST 93.208
  • Altın 212,709
  • Dolar 5,3475
  • Euro 6,0632
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

"Kırbaca Gerek Yok, Sigorta Yatırımlarınızı Yapın Yeter!"

» »
"Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medyadan paylaştığı elindeki kırbaç fotoğrafı ve “KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet” şeklindeki yorumuyla gündem olmayı başardı"
"Kırbaca Gerek Yok, Sigorta Yatırımlarınızı Yapın Yeter!"

Bağımsızlık Yolu Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun aile şirketine ait sosyal sigorta borçları hakkında bir basın bildirisi yayımladı.

Bildirinin tam metni şöyle:

"Kırbaca Gerek Yok, Sigorta Yatırımlarınızı Yapın Yeter!"

"Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medyadan paylaştığı elindeki kırbaç fotoğrafı ve “KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet” şeklindeki yorumuyla gündem olmayı başardı. Manavoğlu market direktörlüğü günlerinden iyi bildiği ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ mantığına uygun olarak yaptığı bu çirkin paylaşımı, sonraki günlerde de basına verdiği demeçlerle savunmaya devam etti. Manavoğlu, kırbaç kullanımını savunurken, birçok basın kuruluşunda “ülke menfaati için çalışmamız gerektiğini, toplumsal menfaat için kişisel çıkarlardan feragat edilmesi gerektiğini, bunu anlamakta güçlük çeken çoğunluğun bu davranışı hak ettiğini düşünüyorum” ifadelerini sık sık kullandı...

Gülşah Hanım’a ve kendi vekilinin bu tutumu karşısında sessiz kalan hükümet partilerinden HP’ye soruyoruz: Gülşah Hanım’ın milletvekili olana kadar direktörlüğünü yürüttüğü aile şirketinin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne olan ve yıllardan beridir birikerek gelmiş bulunan on binlerce TL’lik borcu “ülke menfaati için çalışmanın” nasıl bir şey olduğuna dair bir örnek midir? Gülşah hanım işçilerin sigortalarını yatırmayarak “kişisel çıkarlardan feragat etmenin” bir örneğini mi sunmaktadır? Emeği ile geçinen insanlara sosyal güvence sağlayan kurumlarımıza yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmeyerek toplumsal menfaate katkı mı sağlamış oluruz yoksa zarar mı vermiş oluruz?

Gülşah hanım bir patron olarak bunların cevaplarını çok iyi bilmektedir. Onlarca işçiyi en ağır koşularda, düzensiz mesai ile, uzun saatler çalıştırarak; işçilerine çalıştırdığı saatlere oranla asgari ücret dahi ödemeyerek ve asgari ücret olarak gösterdiği maaşların yasal yükümlülüğü olan yatırımları yapmayarak kişisel çıkarı için çalışmak konusunda uzmandır.

Ancak Gülşah Hanım’ın bilmediği şeyler de var. Kendisinin ve ailesinin iki dudağı arasındaki işlerini kaybetmemek için işçilerin söyleyemediğini söylemek de, emekçilerin partisi olarak bize düşüyor. Sosyal Sigorta yanınızda çalışıp servetinize servet katan işçileriniz için her şeydir Gülşah Hanım: Hasta oldukları zaman hastaneden bakınabilmek demektir, ilaç alabilmek için imkan demektir, hamile kalındığında güvence demektir, gözlük kullanan için ışık demektir, yaşlılıkta emeklilik demektir, evlilikte yardım demektir, ölümde cenaze masrafları demektir, kaza durumunda güvence demektir!

Üstelik Gülşah Hanım; işçilerinizin emek vererek, alın teri dökerek hakkı olan hizmetlere erişimini engelleyen bu tutumunuz sadece sizin yanınızda çalışan kişilere zarar vermiyor. Bu tutumunuzla, toplum menfaatlerine, de zarar veriyorsunuz, yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmeyerek suç işliyorsunuz... Umarız bu söylediklerimizi anlamakta güçlük çekmiyorsunuzdur!"

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telefon Dairesi Özelleştiriliyor mu?04 Aralık 2018 Salı 22:52
  • İskele Bölgesi telefonları arızalandı04 Aralık 2018 Salı 20:05
  • Yenierenköy-Dipkarpaz arasında görüş mesafesi düştü04 Aralık 2018 Salı 18:15
  • Fırtına ve yağmur zararlarına karşı müdahale ekipleri kuruldu04 Aralık 2018 Salı 17:50
  • DPÖ Kasım Ayı Enflasyon Oranlarını Açıkladı: -1.6004 Aralık 2018 Salı 17:15
  • Süt analizleri ve aflatoksin tespitleri ile ilgili açıklama04 Aralık 2018 Salı 17:05
  • Bakanlar Kurulu toplandı04 Aralık 2018 Salı 16:55
  • Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan Besim’e ziyaret04 Aralık 2018 Salı 16:50
  • Özersay, Başsavcı Vekili Ölçter’i ziyaret etti04 Aralık 2018 Salı 16:45
  • “Geleceğe İlham Ver” projesinin açılış etkinliği yarın Bedesten’de…04 Aralık 2018 Salı 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti