Kırbaçlı vekilimiz Türkiye medyasının gözünden kaçmadı!

Kırbaçlı vekilimiz Gülşah Sanver Manavoğlu'nun sosyal medya paylaşımları sadece Kıbrıs'ta değil, Türkiye'de de gündem oluyor.

Hürriyet gazetesinin "KKTC'li vekilden şiddet eylemleri için şaşırtan paylaşım" başlığı ile verdiği haber şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan şiddet olaylarına sosyal medyadan yayınladığı 'beyzbol sopası' ile tepki gösteren iktidar Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bu kez kırbaç ile gündeme geldi. Manavoğlu, sosyal medya hesabında eline aldığı kırbacı; 'KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet' notuyla paylaştı.

Renkli kişiliğiyle öne çıkan bir isim olan Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu, ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını beyzbol sopasıyla protesto ettti. Manavoğlu, sosyal medyadan aracında taşıdığı beyzbol sopasının fotoğrafını paylaşarak, 'Evet, önlemimi aldım. Kış geldi, günler kısaldı. Gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım' diye yazdı.



Ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını protesto ettiğini belirten Manavoğlu, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Manavoğlu, 'Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak' dedi.



'ET DE ELLERİNDE SATIR DA'



Manavoğlu, sosyal medyada ve ülkede gündem oluşturan 'beyzbol sopası' ardından bu kez 'kırbaç' ile gündeme geldi. Eline aldığı 'kırbaç'ın fotoğrafını paylaşan KKTC'li vekil, not olarak da; "KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet" yazdı. Manavoğlu'nun bu paylaşımı gündem oldu. Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, paylaşıma, "Bazı milletvekilleri hükümette olduklarını unutuyor" diye tepki gösterdi. "Bir gün sopa gösteriyorlar bir gün kırbaç" şeklinde konuşan Öztürk, "Et de ellerinde satır da. Gerekli önlemleri ve tedbirleri alacaklarsa alsınlar, alamayacaklarsa devletle dalga geçer gibi sopa ve kırbaç göstermesinler" dedi.



'SİLKELENMEMİZ GEREKİYOR'



Tepkiler üzerine DHA'ya açıklamalar yapan Manavoğlu, "Ülkede herkes hayali bir dünyada yaşıyor. Sosyal medyadan bir ahkam kesme var. Herkes aklını başına almalı" dedi. Ülkede iyi de yapılsa kötü de yapılsa eleştirildiğini kaydeden Manavoğlu, "Ülke olarak silkelenmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. İyice düşünmeliyiz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil" diye konuştu.



Ülkede siyaset yapanların toplum çıkarına görev yapması gerektiğini ifade eden Manavoğlu, "Bir siyasetçi korkmadan ülke menfaati için çalışacak. Korkmayacak yeniden seçilemem diye. Partili partisiz hepimiz için geçerli bunlar" dedi. KKTC'li vekil, "Değişim görevi sadece Meclis'e düşmüyor. Cumhurbaşkanı, sendikalar ve tüm toplum olarak sürecin içerisinde olmalıyız" dedi.