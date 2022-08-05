Kırgınlık ve Yorgunluk Neden Olur?

Son yıllarda kırgınlık hissi ve yorgunluk şikayetlerini sıkça duyulmaktadır. Sıklıkla artan iş temposu, yetersiz uyku, eksik beslenme gibi nedenlerden kaynaklanabildiği gibi düşük tansiyon, kalp hastalığı, tiroid bozukluğu, enfeksiyon veya depresyon gibi tedavi gerektiren hastalıklar sebebiyle de görülebilir. Özellikle covid enfeksiyonu sonrası süregelen yorgunluk halsizlik şikayetleri de arttı.

Kişinin kendinde yeterli enerjiyi bulamadığı durumlara yorgunluk denir. Bazen herhangi bir hastalığa bağlı olmadan gelişen yorgunluk durumları vardır. Örneğin mevsim değişiklikleri, bazı ruhsal bozukluklar, yetersiz uyku aldığınız zamanlarda halsizlik görülebilmektedir. Yoğun tempolu geçen günün yorgunluğu normaldir. Ancak yorgunluk şikâyetiniz sürekli devam eden bir durum almışsa, dinlenmeyle geçmiyorsa, yaşam kaliteniz düşmüş ise veya yorgunluğunuza eşlik eden başka şikayetleriniz varsa uzman doktora başvurmayı ihmal etmeyin.

Kırgınlık ve yorgunluğun tedavisi için öncelikle, sebep olan etken ya da etkenlerin neler olduğunu saptamak gerekir. Şikayetler eğer 6 aydan uzun süreli değilse, kolay gibi gözüken ama aslında uygulaması en zor olan tedavi yöntemiyle yani yaşam tarzı değişikliğiyle çoğu insanda gerilemektedir. Yeterli ve kaliteli uyku uyumalısınız. Beslenmenizi düzenlemeli ve günlük vitamin alımını ihmal etmemelisiniz. Her gün 30 dakika bile olsa egzersize zaman ayırmalısınız. Göreceksiniz “yorgunum” kelimesinin yerini pozitif ve enerjik cümleleriniz alacak.