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Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, KKTC Milli Takımı ile maç yapmak üzere KKTC'de

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Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, KKTC Milli Takımı ile maç yapmak üzere KKTC'ye geldi.
Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, KKTC Milli Takımı ile maç yapmak üzere KKTC'de

Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, KKTC Milli Takımı ile maç yapmak üzere KKTC'ye geldi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Kırgızistan Basketbol Federasyonu Başkanı ve Antrenörü Bahtiyar Kadırov, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Kırgızistan takımı heyeti de hazır bulundu.

ARIKLI: "TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye gelerek, çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Bugün tarihi günlerden birini yaşadıklarını belirterek, uzun zamandan bu yana gerçekleşmeyen bir etkinliği hayata geçireceklerine işaret eden Arıklı, KKTC Milli Takımı'nın bir başka ülkenin milli takımı ile maç yapmasına imkan sağladıklarını kaydetti.

"2 MAÇ YAPILACAK"

KKTC Basketbol Milli Takımı'nın tarihinde ikinci kez Kırgızistan Basketbol Milli Takımı ile maç yapacağını dile getiren Arıklı, 2 maç yapılacağını bildirdi. Bunlardan ilkinin 19 Temmuz akşamı saat 19.00'da, diğer maçın ise 21 Temmuz'da yine aynı saatlarde olacağını ifade eden Arıklı, böylece KKTC'ye uzun yıllardan bu yana uygulanan spor amborgosunu dost ve kardeş Kırgızistan Cumhuriyeti ile deleceklerini belirtti.

"KIBRIS TÜRK SPORCULARININ ÖNÜNDEKİ AMBARGOLARI KALDIRACAĞIZ"

Bu spor etkinlinlerinin arkasının geleceğini vurgulayan  Erhan Arıklı, gerek Kırgızistan gerekse diğer bölge ülkeleriyle tüm spor dallarında buna benzer etkinlikleri yapacaklarını söyledi. "Kıbrıs Türk sporcularının önündeki aşağılık ambargoları kaldırmış olacağız" diyen Arıklı, her zaman yanlarında olan Kırgızistan halkına selamlarını ileterek, teşekkür etti. Arıklı, Kırgızistan Spor Bakanı ile Federasyon Başkanı ve ekibine de özellikle teşekkür etti.

KADIROV: DOSTLUK, BİRLİK VE BERBERLİK MAÇI OLACAK

Kırgızistan Basketbol Federasyonu Başkanı ve Antrenörü Bahtiyar Kadırov da, KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kırgız toplumunun ve basketbol heyetinin adına davet için teşekkür etti. Kadırov, dostluk, birlik ve beraberlik maçında herkesin zevk alması dileğinde bulundu.

MEVLİT: BU BİRLİKTELİĞİN DEVAM ETMESNİ DİLİYORUM

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit de, genelde sporun özelde basketbolun birleştiriciliği ve evrenselliği konusunda güzel bir adım atmak için 2006'dan sonra ikinci kez Kırgızistan heyetini KKTC'de ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Bu birlikteliğin devam etmesi dileğinde bulunan Mevlit, "Sporun birleştiricliği ve bizim dünya spor ailesinde yer almamız için bizlere yardımcı olduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kıbrıs Türk Halkının siyasi sorunlardan dolayı dünya spor ve basketbol ailesine entegre olmaktan yana zorlandığını dile getiren Mevlit, en yakın zamanda Kırgızistan'a giderek, maçlar yapmak konusunda çok istekli olduklarını vurguladı. Keyifli bir 4 gün geçirilmesi temennisinde bulunan Mevlit, "Dünya spor ailesine bizim de var olduğumuzu gösteren mesajı verdiğimiz için hepinize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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