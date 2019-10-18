Kırgızistanlı 5 ressam Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 25 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistanlı sanatçılar adına Stalbek Toktoev ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Nobel Kimya Ödülünü “Lityum iyon pili” çalışmalarıyla John Goodenough’un Nobel alan en yaşlı kişi olarak literatüre geçtiğini, bu ödülü alan en genç kişinin ise 2014 Nobel Barış ödülüyle 17 yaşındaki Pakistanlı Malala Yousafzai’nin aldığını ifade ederek konuşmasına başladı.

Prof. Şanlıdağ, 1901 yılından itibaren 6 ayrı alanda verilen Nobel ödüllerinin bugüne dek 950 kez dağıtıldığını ve bunun 923’ünün kişilere 27’sinin ise kurumlara verildiğini, ancak üzücü olanın bu tabloda yalnızca 54 kadının yer alabildiğini belirtti.

Prof.Şanlıdağ şöyle devam etti; “Bilindiği üzere Nobele giden yolda pekçok faktör etkili olmaktadır. Dikkat çeken hususlardan birisi mentor-menti ilişkisi, yani danışman-öğrenci ilişkisidir. Bunun en iyi örneğini Cambridge Üniversitesi’nde görmekteyiz. 1904 Nobel Fizik Ödülü’nü alan Lord Rayleigh ile başlayan ve 1937’de Nobel Fizik Ödülü kazanan Clinton Davisson’a kadar uzanan 4 kuşak boyunca Cambrige Üniversitesi’ne 13 Nobel ödülü getirmiştir. Kuşkusuz burada eski ile yeninin harmonisi, eskinin kavrayışı, yeninin özgünlüğü ve özgürce üretim ortam çok önem arz etmektedir. İyi mentor her zaman doğru yolu gösteren ve başarının da anahtarıdır.

“Bilim ve Sanat İnsanın “Mutlak Gerçeğe” Giden Yol Üzerindeki Bilgi Edinme Biçimleridir”

Gerçeği bulma, anlama, doğrulama yöntemi olan bilim, insanoğlunun entelektüel gelişiminde ulaştığı son adım olarak kabul edilir. İnsanlığın uzun geçmişinde evreni anlama çabaları arasında mitoloji, metafizik gibi başka yolların hiçbiri başarılı olmamış; bilimsel yöntemin sağladığı güvenilir bilgiye, olguları açıklama gücüne bilimin dışında erişilememiştir. Böyle olmakla birlikte, modern dünyamızda bilimsel düşüncenin gücüyle kimi yönleriyle karşılaştırılabilecek, bilime en çok yaklaşan ikinci bir güç olarak sanattan söz edilmesi yanlış olmayacaktır. Nasıl ki bilim, her toplum, yer ve zaman için doğru sayılması gereken bir hakikat için çalışırsa sanat da değer ve etkisini hiçbir yerde hiçbir zaman kaybetmeyecek olan bir güzeli, güzelliği bulmaya çalışır. Tolstoy’un dediği gibi bilim ve sanat insanın “mutlak gerçeğe” giden yol üzerindeki bilgi edinme biçimleridir.

Pekçok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan ve eşsiz bir proje olarak dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında bugün Kırgızistanlı 5 ressam Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 25 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” açılışında biraradayız. Sanatçılarımıza katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Son 11 Ayda 155 Sergi, 100’den Fazla Çalıştay, Yurt Dışından Bin’e Yakın Sanatçı Toplamda 4 Bin Sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde Yer Aldı

Son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 100’ün üzerinde çalıştayın yapıldığını ve 154 serginin açıldığını belirten Prof.Şanlıdağ, bugünkülerle birlikte açılan sergi sayısının 155, Üretilen eser sayısının ise 15.000’e yaklaştığını, bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldığını vurgulayarak bu sayının gün be gün artmaya devam ettiğini söyledi.

Prof.Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve onun her bir yapı taşını oluşturan sanatçılarını büyük bir kalple sarmalayan Kurucu Rektör Dr.Suat İ.Günsel’in, usta sanatçılar ile genç sanatçıların biraraya gelmesine öncülük ederek kendilerini yeniden keşfetmelerini sağladığını, bir yandan gençleri teşvik ederken öbür yandan ustalara vefayı unutmadığını, hayal gücü sınırlarını zorlayan ve özgürlükleri savunan büyük bir kalbi olduğunun altını çizerek, aynı zamanda bizlere de her daim ışık tutan, yolumuzu aydınlatandır. O hepimizin en önemli mentorudur dedi.

Stalbek Toktoev; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde İz Bırakmaya Fırsatımız Olmuştur”

Kırgızistanlı sanatçılar adına konuşan Stalbek Toktoev ise, bugün Kırgızistan sanatçıları için mutluluk ve gurur dolu bir gündür, çünkü bugün Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde iz bırakmaya fırsatımız olmuştur. Türk dünyasının her köşesinden gelen diğer sanatçıların eserleri ile birlikte bizim eselerimiz de yer alacaktır. Eminiz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi diğer dünya çapında ün salmış olan Luvre, Ermitaj, Prado, Metropoliten, Tretyakov Galerisi ve Rusya Müzesi gibi müzelerle aynı sırada yer alacaktır.



Ayrıca, sayın Dr. Suat İ.Günsel’e, bizim ünlü ulusal sanatçımız Dogdurbek Nurgaziyev adına düzenlenmiş olan ödül için de sonsuz minnettarız. Bu sadece Kırgızistan sanatçılar için değil, tüm Kırgız halkı için büyük bir gururdur.



Dr.Suat Günsel’e Kırgızistan Ulusal Enstrümanı Olan Komuz Hediye Edildi

Dr. Suat Günsel, Kırgızistan halkı adına size bizim ulusal müzik enstrümanı olan komuz’u hediye etmek isteriz. Umarım bir gün Türk dünyasının müzik-sanat müzesinin bir parçası olur. Herkese sağlık ve refah dilerim.

Sanatçı konuşmasının hemen ardından Kırgızistan’ın ulusal müzik enstrümanı olan Komuz ile mini bir konser verdi. Sanatçı entstrümanda gösterdiği performansın yanı sıra seslendirdiği şarkı ile de büyük beğeni aldı.

Bakan Sucuoğlu; “Yakın Doğu Ailesi, Kültürler Buluşması ve Sanat Bayrağını En Önde Taşıyor”

Daha sonra konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’da; “Ne bu kelimelere, ne de müziğe duygusuz kalmak mümkün değildir. Bunları dinlerken hemen ortak tarihimiz ve Altay’dan Akdeniz’e kadar uzayan Türk halkların dünyası zihnimde canlanıyor. Bugün değerli sanatçımızı dinlerken bazı kelimeler tanıdık geldi. Bu demek ki kök uzun yüzyıllar ayrı kalmamıza rağmen aynı duruyor. Tabiki bugün sanat özellikle sanata bağlı kültür daha da ileri noktalara götürülüyor bayrağı en önde taşıyan ise Yakın Doğu Ailesi, kendilerine her zaman ifade ediyorum teşekkürü bir borç biliyorum, kutluyorum. Çünkü Ülkemiz adına çok önemli bir misyon üstlenmişlerdir.

“2020’de Hedeflenen 20 Bin Eser Böyle Giderse 30 BİN Esere Ulaşacaktır”

Eminim ki 15 Kasım 2020 tarihine koyulan hedef 20 Bin eser ancak o hedef 30 Bini bulacaktır Buda demek oluyor ki hedeflere ulaşılabiliyor, aşılabiliyor, yeter ki niyet olsun, gayret olsun Bugün çok duygulandım ve sanatçı arkadaşlara teşekkür ediyorum. KKTC’yi eminim ülkelerine döndüklerinle en iyi şekilde anlatacaklardır. Çok mutluyum ki bunları yaşamaya fırsatım oluyor” dedi.

Sanatçılara Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi, Sergi Kurdelesi Kesildi

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kırgızistanlı sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdelesi kesildi. Sergi 25 Ekim 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda izlenebilecek.