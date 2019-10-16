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Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

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Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor
Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Kırgızistanlı 5 ressam  Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 25 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 18 Ekim 2019 Cuma günü, saat 09.00’da, Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Sanatçıların Eserlerinde, Köy ve Şehir Yaşamının Yanısıra Kırgız Kültürü Yansıtılacak…

Kırgızistanlı sanatçılardan Gulnafis Mergenbaeva'nın eserlerinde yaşadığı şehri ve insanlarını ifade ediyor. Sanatçı Ulan Dzhaliyev'in çalışmaları ise sanatçının ana köyünün ve çocukluk temasını anlatıyor.

Bir diğer sanatçı Yrysbai Tolonov, anıtsal türde çalışmalar yapmaktadır.  Sanatçı Abduvali Buranbaev’de eserlerinde Kırgızistan hayatını tasvir ediyor. Stalbek Toktoev ise eserlerinde savaş sonrasını anlatıyor.

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