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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açılacak.

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Kırgızistanlı 10 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 45 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açılacak.
“Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 14 Haziran 2019 Cuma günü, saat 17.00’da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etnik Motifler ile Kırgız Kültürü Yansıtılacak…

Sergide yer alacak sanatçılardan Ulan Abykeev ve Sydykbek Satarkulov eserlerini gerçekçilik tarzını kullanarak hazırladılar. Roza Dzhangaracheva'nın eserlerinde soyutlama, Bahramjon Temirov’un eserlerinde ise etnik bir sanat tarzı ön plana çıkıyor. Resimlerinde tema olarak Kırgızların yaşam biçimi öğelerini etnografik motifleri seçerek kullanan Bazarkul Omarkul göçebe çadırları, beşik, lamba, ev sembolü, konfor ve sıcaklığı yansıtacak. Zhyrgalbay Maturaimov da eserlerinde, Kırgız milletinin yaşamı, gelenekleri ve gelenekleri ile anavatanına olan sevgisini, Jumabek Bazarbayev ise eserlerinde yeni çalışmalar için ona güç ve ilham veren manzaraları yansıtıyor.

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