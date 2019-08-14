Kırgızistan Sanatçıları Sergisi Hasan Taçoy tarafından açılıyor

Kırgızistandan 8 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 36 eserden oluşan Kırgızistan Sanatçıları Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 16 Ağustos 2019 Cuma günü, saat 09.00’da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak. Sergide sanatçılar karışık stiller kullanarak eserlerinde Kırgızistan doğasını ve farklı temaları yansıtacaklar.

Gerçeklik ve İzlenimcilik Tarzında Çalışmalar Sergilenecek…

Sergide yer alan sanatçı Azat Idirosov karışık stil kullandığı eserlerini, Zhyldyzbek Alyshbaev ve Nurbek Mataev Kırgızistan'ın doğasını temsil eden çalışmaları, Aip Alakunov, Adilet Davletov, Bakai Zhakypov, Bayzak Alybaev da gerçekçilik türünde çalışmaları, Abazbek Apiev ise gerçekçilik ve izlenimcilik tarzında çalışmalarını izleyiciye sunacak.