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Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

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Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.

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