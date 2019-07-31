Kırgızistanlı iki heykeltıraşın 43 eseri İle Türkiye Sanatçıları Sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı

Kırgızistanlı iki heykeltıraşın 43 eseri ile Türkiye’den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan Türkiye Sanatçıları Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı

Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı olarak hazırladığı ve toplamda 43 eserinden oluşan Heykel Sergisi ile Türkiye’den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan üç ayrı serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistanlı Heykeltraş Nurlan Kebek Uulu, Türkiye sanatçıları adına Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hayri Esmer ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Dünyasını KKTC’de Birleştiriyor…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nin Türk Dünyasını KKTC’de birleştirdiğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, Ünlü felsefeci İsmail Tunalı’nın “Vatan yaratmada sanat eseri onurlu yerini korumaktadır” tespitinden yola çıkarak tarih içinde toplumların, egemen devlet olarak devamlı yaşama şansına sahip olmasını, sanat alanındakini gelişmişliğe bağladığını ifade etti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sergi projelerinde görev alan sanatçıların yorumlarıyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi Türk Dünyasını KKTC’de birleştiriyor. Farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiren ve yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir proje. Bir Sanat Tapınağı inşa ediliyor” dedi.

Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev’in hazırladığı sergide, Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosunda bulunan dünya bilimine yön veren Türk bilim adamları Prof Dr. İhsan Çalış, Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Ümit Hassan ve devlet adamları, Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, alanlarında uzman akademisyenler ve sanatçılar ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ödülleri kapsamında sanatçılara beş ayrı alanda verilen Alasya Ödülleri’ne isimleri verilen bilim insanlarının heykelleri sergileneceğini belirtti. Türkiye sanatçıları tarafından hazırlanan sergide ise akrilik, karışık ve baskı teknikleri ile hazırlanmış eserlerin izleyiciyle buluşacağını sözlerine ekledi.

Nobel Ödüllü ve Bilime Yön Veren Bilim Adamları Akademik Kadroya Katıldı…

Son 1 ay içerisinde Dünyada bilime yön veren 100 Türk bilim insanından ikisinin daha kadrolarına dahil ederek 5 olan sayıyı 7’ye çıkardıklarını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, ayrıca CERN’deki iki araştırma grubunun liderleri olan Prof. Dr. Mossadek Talby ve Prof Dr. Kerem Cankoçak ile 2007 yılında Nobel Ödülü kazanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) üyesi Dr. Azhari Ahmad’in akademik kadrolarına katılarak 2 Nobel ödüllü öğretim üyesine sahip olduklarını vurguladı.

Rekör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Halihazırda 22 ülkeden 61 öğrencinin kampüste değişim programları çerçevesindebulunduğunu, aynı sayıda Yakın Doğulu öğrencininde o ülkelerin Üniversitelerinde değişim programlarına katıldığını anlatarak, Erasmus Değişim Programı kapsamında ise Polonya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden, Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik gibi fakültelere öğrencileri kabul ettiklerini, bu yıl KKTC’de bir ilki gerçekleştirerek Litvanya’ya Erasmus Programı kapsamında öğrenci gönderdiklerini kaydetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünya Çapında Tanınacak…

Heykeltraş Nurlan Kebek Uulu da, üç ay boyunca Kıbrıs adasının güzel doğasına dokunma, konuksever ve nazik insanları ile buluşma ve zaman geçirme fırsatı bulduklarını dile getirerek, misyonlarını sanatlarına yansıtarak ürettikleri eserleri Kıbrıs halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Hazırladıkları sergide, Al Biruni, Ibn Sina, Al Farabi, Al Xarezmi, Leonardo da Vinci gibi iz bırakan bilim adamlarının heykellerini izlenebileceğini söyleyen Uulu, aynı zamanda da eski çağların büyük insanlarının yanı sıra, ülkesinin ve halkının gelişmesine katkı koyan, modern bilim, kültür ve sanat insanlarının heykellerini de görülebileceğini söyledi.

Heykeltraş Uulu, “Burada bugün bulunma fırsatını bize sunduğunuz için ve bize destek sağlandığınız için sonsuz şükranlarımızı ve saygılarımızı sunmak isterim. Dr. Suat Günsel ve ailesine sağlık, refah vebaşarılar dilerim. Eminim ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sadece yerel veya bölgesel değil, dünya çapında meşhur bir müze olacaktır” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünyadaki Ayrıcalıklı Yerini Oluşturacaktır…

Türkiye sanatçıları adına konuşan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hayri Esmer ise, Anadolu Üniversitesi’nden sanatçılar olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesine destek vermek, katkı sunmak için geldiklerini söyledi.

Müzelerin toplumu değiştirip dönüştürmenin, çağcıl değerlerle yüzleşmenin ve yaşamı yeniden organize etmenin en temel unsurlar olduğunu dile getiren Prof. Esmer, bu anlamda Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in girişimleriyle başlattığı girişimi çok anlamlı ve değerli bulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Esmer, “Müzenin Kıbrıs toplumuna, gerekse burayı ziyaret edecek insanlara yeni ufuklar açacağı ortadadır. Sanatçılardan, eser üretme yoluyla projeler üretme ve sonunda müze koleksiyonu oluşturma düşüncesi ilginçtir. Buradaki koleksiyonun boyutu daha şimdiden birçok müzenin mevcut koleksiyon boyutlarını aşmış durumdadır. Cumhuriyetle yaşıt görülen İstanbul Resim Heykel Müzesi koleksiyonunun 11.000 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki eserlerin sayısı dikkat çekmenin ötesinde şaşırtıcıdır. Bu eser sayısı çok önemli. Sözgelimi bir müzeye Daimen Hirst’ü, Beuys’u ya da Pollock’u özel bir eserini görmeye gidenler az değildir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin de Dünyadaki bu emsalleriyle rekabet edip çağdaş dünyada kendi ayrıcalıklı yerini oluşturacağını umut ediyorum. Başta kurucu Rektör Dr. Suat Günsel olmak üzere, müzenin oluşumuna katkı veren, kendilerini burada ağırlayan akademisyen dostlarıma ve katkı veren sanatçılara en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Bakan Sucuoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi Ülkemizin Siyasi Tanıtım Görevini Yerine Getiriyor…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, resim ve heykel sergisini açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Yakın Doğu Üniversitesi’ne her geldiği zaman yeni bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sanat anlamında iddialı bir yola çıkacağını ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanat alanında da adından söz ettireceğini belirten Bakan Sucuoğlu, “Üniversitelerin görevi eğitimdir. Ama bunun yanında bulundukları ülkenin hem sanat alanında hem bilim alanında rehberlik ederek bayrağı taşımaktır. Bu konuda Yakın Doğu Üniversitesi fazlasıyla üzerine düşen görevi yapıyor. En önemlisi uluslararası sanatçıları buraya davet ederek ülkemizin dünyaya açılımını büyük oranda sağlıyor. Görev sadece sergisel değil siyasi olarak da tanıtılmasıdır. Buraya gelerek eserlerini yapan sançtılar ülkelerine döndükleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtma ve anlatma bilgisine sahip oluyorlar. Bu da önemli büyük bir görevdir” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün 1988 yılına kadar killi topraktan oluşan verimsiz bir bölge olduğunu dile getiren Bakan Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi kurulması sayesinde buranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilim ve bilim yuvası olduğunu ve her seferinde yeni bir açılım görüldüğünü kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, “Üniversite, Hastane, Araba Müzesi, Sanat Müzesi, Elektrikli Araba Üretim Fabrikası, Kıbrıs’ın en büyük camisi. Yakın Doğu Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi iç içe geçmiştir. Ülkesi dışında yatırım yapmayan bir aile sayesinde kendi kaderini KKTC kaderi ile bir tutan bir anlayışı tebrik etmenin ötesinde saygıyla her yerde anlatmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kırgızistanlı heykeltıraş sanatçılarla Türkiye Sanatçılarına teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. İki Heykel Sergisi ile Türkiye Sanatçıları sergisi, 9 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.