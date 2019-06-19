Kırgızistanlı ressamların 50 eserden oluşan resim sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açılacak.

Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan Resim Sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üç ayrı kişisel serginin yapılacağı açılış, 21 Haziran 2019 Cuma günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Eserleri birçok müze, özel koleksiyonlarda ve uluslararası sergilerde yer alan ressamlar, doğa, kültürel yaşam ve tarihi dokuları eserlerinde izleyiciye sunacak.

Zhusup Matayev Devlet Nişanı Ünvanına Sahip…

21 Şubat 1956 yılında Kızıl-Ozgoruş kasabasında doğdu. 1973-1978 yıllarında arasında Frunze Sanat Okulunda okudu. 1992 yılında Kırgız Sanatçılar Birligi üyesi oldu. 1992’de Kırgızistan Devlet Bayrağını tasarlayan sanatçı, Kırgız Arabayev Öğretmen Üniversitesinde de eğitim aldı. Sanat hayatı boyunca çeşitli karma sergilere katıldı. Birçok eseri, yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır. Sanatçının 2008 ve 2012 yılında olmak üzere 2 kişisel sergisi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan ve Kırgızıstan devlettinden almış olduğu ödülleri bulunan sanatçının ayrıca Kırgızistan Devletinden Nişanı'da bulunmaktadır.

Kanybek Davletov Kırgızistan Halk Sanatçısı…

Kanybek Davletov 1957 yılında Kırgızistan'da doğdu. 1974 - 1978 yıllarında Chuikov Sanat Koleji'nde okudu. Daha sonra Moskova VI. Surikov Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eğitimine devam etti. 1990- 1992 yıllarında Kırgızistanda Güzel Sanatlar Akademisi Yaratıcılık Atölyesi'nde doktora yaptı. Kırgız Cumhuriyeti Halk Sanatçısı, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Onurlu Kültür işçisi ünvnalarını da sahip olan sanatçı Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin de üyesidir. Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi'nin yönetim kurulu üyesi ve profesörlüğünü yürüten Davletov, Çin’deki Harbin Ticaret Üniversitesi Fahri Profesör ünvanının da sahibidir. 1984 yılından beri ulusal ve uluslararası sergilere katılmaktadır.

Müzelerde, devlet ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Rusya Kültür Bakanlığı, Moskova Devlet Doğu Halklarının Güzel Sanatlar Müzesi, Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi, ayrıca İtalya, Kanada, Rusya, ABD, Almanya ve diğer ülkelerde özel koleksiyonlarda da eserleri yer almaktadır.

Dogdurbek Nurgaziyev Uluslararası Proje ve Sergilerde Yer Aldı…

Dogdurbek Nurgaziyev 1955 yılında Kırgızistan'ın İsık-Kul ilçesi Çon-Kızıl-Suu köyünde doğdu. 1978 yılında Frunze Sanat Koleji'nden mezun oldu. 1985 yılında Moskova VI Surikov Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin anıtsal resim bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Kırgızistan Güzel Sanatlar Akademisi'nde doktora yaptı. Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi, Kırgız Cumhuriyeti'nin Halk Sanatçısı ve Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi'nin yönetim kurulu üyesi ve Uluslararası Yaratıcılık Akademisi'nin üyesidir. Birçok ulusal ve uluslararası proje ve sergilere katılan sanatçı Kırgızistan, Kazakistan, İsviçre, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 9 kişisel sergi yaptı. Eserleri, Devlet Doğu Halklarının Güzel Sanatlar Müzesi, Cenevre Milletler Sarayı'nın Galerisinde, İsviçre Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde, Kırgızistan, Kanada, İtalya, Japonya, Fransa, Norveç, Türkiye, Hollanda, Kore, İsviçre, Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Lüksemburg'da özel galeriler ve koleksiyonlarda bulunmaktadır.