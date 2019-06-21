Kırgızistanlı ressamların Kişisel Resim Sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı

Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan üç ayrı Kişisel Resim Sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Sadıkoğlu: “Seçkin ve Saygın Sanatçıların Eserleri Sergileniyor…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, serginin büyük bir özelliğini olduğunu belirterek, ressamların eski Sovyetler Cumhuriyetinin en seçkin ve en saygın sanatçıları olduğunu, Halk Sanatçısı ismi aldıklarını ve Devlet sanatçısı unvanı taşıdıklarını kaydetti.

Sanatçıların dünyanın farklı ülkelerinde özel koleksiyonlarda eserleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, üç sanatçının farklı akımları temsil ettiğini ancak resimlerde milli koloritlerde buluştuklarını söyledi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu sözlerinin devamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde kültür sanat alanında yapılan etkinliklerle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hakkında bilgiler paylaştı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Günsel ailesinin eğitim ve sağlık alanında yaptığı eserlerin yanında kültür, sanat alanında yaptığı ilk eserlerden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzenin temellerinin atılmasından geçen on süre içerisinde 20 bin metrekare 5 kattan oluşan binanın üçüncü katına gelindiğini söyledi.

Sanat Çalıştayı kapsamında 700’den fazla ressamın ülkemize geldiğini ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bugüne kadar 12 bine yakın resim ile diğer sanat eserlerinin toplandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sadıkoğlu, dünyada Türk Cumhuriyetleri sanatçıları eserlerinden oluşan bir müzenin olmadığını, Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bu alanda bir ilk olduğunu belirtti.

Bakan Amcaoğlu: “ Yakın Doğu Üniversitesinin Ülkenin Tanıtımı ve Sanata Verilen Değer Büyük Önem Arz Ediyor…”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yaptığı konuşmada, Suat Günsel ve Günsel ailesinin ülkeye hediye ettiği Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilime, sağlığa, eğitime ve sanata verdiği değerin bu sergi ile görüldüğünü söyledi.

Bakan Amcaoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesinin sanat alanda üstlenmiş olduğu misyonun farkındayız. Türk Cumhuriyetlerinde sanatı daha ileriye taşımak adına üretilenleri, emeklerin ortaya konması noktasındaki sanatsal anlamdaki değerlerin, ülkemizde tanıtılması, sergilenmesi ve dünyada olan örneklerin oluşturulacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bulunmasını sağlamak çok önemli çalışmadır. Ülkenin tanıtımı ve sanata verilen değerin bu şekilde sergilenmesi çok büyük önem arz ediyor” dedi.

“Özellikle Kırgızistan’dan gelen ve sanatsal anlamdaki eserlerini burada sergilenmeyi esirgemeyen sanatçılara da teşekkür ediyorum” diyen Bakan Amcaoğlu, Günsel ailesini de kutladı.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Takdim Edildi…

Açılış konuşmalarının ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’e “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kurucu Rektör Günsel’e Şükranlarını Sundular…

Ödül takimdi sonrası konuşan Zhusup Matayev, “Arkadaşlarım ve meslektaşlarımla açtığımız bu sergide bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Dr. Suat Günsel’e bize bu anı yaşama fırsatı sunduğu için en içten şükranlarımı sunarım” dedi.

Kanybek Davletov da, “Bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Her sanatçı yaratıcı bir çalışmayı ortaya koymak ister ki tüm seyircilerin duygularını okusun. Sergilenen eserlerde bu misyonumuzu tamamlamış oluyoruz. Dr. Suat Günsel, bu sergiyi gerçekleştirdiğiniz için size sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şu an burada olan ve gelecek günlerde çalışmalarını sergileyecek olan arkadaşlarıma da başarılar dilerim” diye konuştu.

Dogdurbek Nurgaziyev ise, “Üçüncü kez konuksever Kıbrıs Toprağı ve Yakın Doğu Üniversitesine gelmekteyim. Ancak bu sefer arkadaşlarımla geliyorum. Bu sergi ayrı bir önem taşıyor. Birçok eser dizilerini sizlerle paylaşacağız. Eserlerimizin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yer alacak olmasından çok gururlu ve mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm Kırgız sanatçıları adına sanat yapıtının amacına ulaşması için sarf ettiğiniz maddi ve manevi destek için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sergiyi Gezdiler…

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek, sergi gezildi. Sergi, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.