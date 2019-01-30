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'Kırık kalp sendromu ölümcül olabilir'

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp krizine benzerliğiyle dikkat çeken 'kırık kalp sendromunun' ölümlere yol açabildiğini söyledi.
'Kırık kalp sendromu ölümcül olabilir'

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle genç yaştaki kadın hastalarda görüldüğünü belirterek üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrası gelişen sendromun ölümcül olabileceğini belirtti.

Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle gençlerde görüldüğünü ifade ederek, "Başlatan sebepler çoğunlukla beklenmeyen ani meydana gelmiş vücudun ve psikolojik sistemin uygun olmadığı insan kayıpları, hastalıklar, beklenmeyen birtakım haberleri duymak gibi gelişmeler olabilir.

Genç insanlarda ortaya çıkan bir durumdur. Bu hastaların hastaneye erken müracaat etmeleri oldukça önemli. Erken anjiyolarını yapmak da oldukça değerli çünkü gereksiz ilaç tedavisinden korunmuş oluyorlar. Eğer anjiyoları yapılmazsa bu hastalar halen daha kalp kriziymiş gibi tedavi ediliyorlar.

Gereksiz kan sulandırıcılar almak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hastalara ilk etapta kalp krizi gibi davranmak, anjiyosunu yapmak, gereken önlemleri almak oldukça değerli. Eğer damarları açık çıkarsa bu hastaların kırık kalp sendromundan şüphelenmek önemli" ifadesini kullandı.

Kırık kalp sendromundan hastaların korunmasının mümkün olduğunu belirten Erdoğu, "Belki önlemenin en önemli yolu bu tarz beklenmeyen olaylara maruz kalmış insanların teskin edilmesi, teselli edilmesi, ortamdan uzaklaştırılması, ilgi ve alakaların başka yöne kaydırılması. Birtakım çevresel etmenlerle veya kişilerin ailesinin, çevresinin destekleri ile bu tarz bir hastalıktan kişiler korunabilir. Kırık kalp sendromu çoğunlukla bayanlarda özellikle meydana gelen, çoğunlukla yaz aylarında oluşan bir hastalık.

Göğüs ağrısı olduğunda dikkatli takip etmek ve bir an önce hastaneye müracaat etmek oldukça önemli. Bu hastalıktan kaynaklı ölüm riskleri var, özellikle klinik durumu aynı kalp krizine benzediği için ritim bozuklarının ani kalp de durma gibi bir takım durumların bu hastaların başına gelme gibi olasılığı söz konusu. Çok ağır olgularda kalıcı kalp yetersizliği meydana gelebiliyor" dedi.

Erdoğu, "Kırık kalp sendromu genç yaşta özellikle bayan hastalarda meydana gelen bir sendromdur. Üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrasında oluşan kalp krizini taklit eden bir durumdur. Tehlikeli bir durumdur. Bu hastalar göğüste ağrı, nefes darlığı ve bazen ani ölümler gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Hastaların karşılaşmış olduğu şikayetler kalp krizine çok benziyor. Hastaların göğsü ağrıyor nefesi daralıyor, genel durumlarında kötüleşme meydana geliyor. Acillere müracaat ettiklerinde yapılan tetkiklerinde hem EKG bozukluğu hem de kanda bozulma gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz.

Bu hastalar bizim açımızdan ilk etapta kalp krizi gibi değerlendiriliyor ve hastaları erken anjiyo alıp damarlarına bakıyoruz. Damarlarına baktığımızda bu hastalarda gördüğümüz, damarlarda tıkanma olmadığıdır. Bu hastalarda süreç içerisinde kalp rahatsızlığı, ritim bozukluğu, solunum ya da kalp durması meydana gelebiliyor" diye konuştu.

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